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    Üniversiteli genç 70 metrelik uçuruma düşüp öldü

    Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
    06 Ağustos 2017 - 16:57Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 17:43

    BURSA’nın Kestel İlçesi’nin Uludağ’ın yamacındaki Alaçam Mahallesi’nde, kamp yapan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Eren Gürbüz, 70 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.  AFAD ve Akut ekipleri halatlarla istasyon kurulup gencin cesedini uçurumdan çıkarırken,  Cumhuriyet Savcısı traktörle olay yerine gelerek inceleme yaptı.

    Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitçileri Bölümü son sınıf öğrencisi ve üniversitenin arama-kurtarma topluluğunda da yer alan Eren Gürbüz, Cuma günü Artvin Yusufelililer  tarafından Alaçam'da düzenlenen şenliğe gitti. Alaçam’da tek başına kamp kurup şenliğe katılan Eren Gürbüz dün gece saat 21.00’de yemek yedikten sonra mesire alanından Bursa manzarası izlemek üzere Kayabaşı Mevkii’ne doğru yürüyüşe çıktı. 940 metre rakımlı bölgedeki 70 metrelik uçurumdan düşen Eren Gürbüz, başını kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.  

    Üniversiteli genç 70 metrelik uçuruma düşüp öldü
    Üniversiteli genç 70 metrelik uçuruma düşüp öldü

    Ailesi, Eren Gürbüz’e dün gece cep telefonuyla ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri gece saatlerinden itibaren bölgede aramalara başladı. Dün gece uçurumun başında Gürbüz’ün çantasını bulan ekipler, bugün saat 10.30 sıralarında da aşağıdaki cesedine ulaştı. Ekipler, halatlarla istasyon kurarak, cesedi yukarıya çekti.

    Üniversiteli genç 70 metrelik uçuruma düşüp öldü

    Haber verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı da olay yerine geldi. Yarım saatlik traktör yolculuğu ile bölgeye gazetecilerle birlikte ulaşan savcının incelemesinin ardından Eren Gürbüz’ün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

     

    Etiketler: Eren Gürbüz , uludağ , ölen dağcı
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