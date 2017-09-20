Üniversiteli Feray'ın sır ölümü... Polis sevgili gözaltında

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Mezitli İlçesi’nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve tatil için Mersin’e gelen polis memuru B.A., kız arkadaşı Feray Şahin ile buluştu.



İkilinin bulunduğu evden bir süre sonra silah sesi geldi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede Şahin’in göğüs kısmında bir kurşun yarası belirlendi. Genç kızın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan polis memuru B.A. ifadesinde, kız arkadaşı Feray Şahin’in tabancasıyla oynadığını, kendisinin de "Dur yapma" dediği sırada ateş aldığını ileri sürdü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun araştırıldığı bildirildi.