Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üniversitel öğrencisi iki kediyi katletti iddiası

    Üniversitel öğrencisi iki kediyi katletti iddiası

    DHA-İHA
    26.01.2018 - 15:43 | Son Güncelleme:

    Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi Abdullah Ç., iddiaya göre, 3 aylık bir kediyi döner vererek zehirledi. A.Ç., ardından diğer kediyi de çamaşır makinesine attı. Üniversite öğrencisi, makineyi çalıştırarak kediyi öldürdü.

    İsminin Abdullah Ç. olduğu öğrenilen bir genç, önce bir sayfada kedi sahiplenmek için paylaşım yaptı. Ardından kedisi kaçmış gibi başka bir ilan veren genç, şüpheli tavırları dolayısıyla hayvanseverlerin dikkatini çekti. Çelişkili ifadeler kullanan Abdullah Ç., kedinin aslında kaçmadığını kendisini zorlayan hayvanseverlere itiraf etti. İki kedinin de öldüğünü anlatan genç, korktuğu için hayvanların cansız bedenini poşetlere koyarak çöpe attığını söyledi. 

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, suçlamaları kabul etmeyen üniversiteli, 3 aylık kediyi kasıtlı olarak zehirlemediğini, kedinin, verdiği yağlı döneri yedikten sonra öldüğünü ve onu çöpe attığını söylüyor. Abdullah Ç., evde giysilerini çamaşır makinesine attığı sırada diğer kedinin makineye girdiğini, kendisinin ise bunu fark etmediğini öne sürerek, "Çamaşır makinesini çalıştırıp evden aceleyle çıkmıştım. Döndüğümde çamaşırların arasında kedinin olduğunu gördüm" ifadelerini kullanıyor. Çamaşır makinesinde ölen kediyi koyduğu naylon poşeti de komşularına gösteren A.Ç., kanı işaret edip, kediyi kestiğini söyleyen bir komşusuna da "Onlar kan değil, salça" yanıtını veriyor.

    Komşularının şikâyeti üzerine A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Ç.'nin polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

    3 YIL ÖNCE ÜNİVERSİTELİ, KEDİYİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANMIŞTI

    Eskişehir'de 3 yıl önce meydana gelen başka bir olayda da sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanayla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencisi Mustafa Can Aksoy, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Üniversitel öğrencisi iki kediyi katletti iddiası

    Üniversitel öğrencisi iki kediyi katletti iddiası
    Üniversitel öğrencisi iki kediyi katletti iddiası

    Etiketler: Ölüm , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri