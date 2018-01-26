Üniversitel öğrencisi iki kediyi katletti iddiası

İsminin Abdullah Ç. olduğu öğrenilen bir genç, önce bir sayfada kedi sahiplenmek için paylaşım yaptı. Ardından kedisi kaçmış gibi başka bir ilan veren genç, şüpheli tavırları dolayısıyla hayvanseverlerin dikkatini çekti. Çelişkili ifadeler kullanan Abdullah Ç., kedinin aslında kaçmadığını kendisini zorlayan hayvanseverlere itiraf etti. İki kedinin de öldüğünü anlatan genç, korktuğu için hayvanların cansız bedenini poşetlere koyarak çöpe attığını söyledi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, suçlamaları kabul etmeyen üniversiteli, 3 aylık kediyi kasıtlı olarak zehirlemediğini, kedinin, verdiği yağlı döneri yedikten sonra öldüğünü ve onu çöpe attığını söylüyor. Abdullah Ç., evde giysilerini çamaşır makinesine attığı sırada diğer kedinin makineye girdiğini, kendisinin ise bunu fark etmediğini öne sürerek, "Çamaşır makinesini çalıştırıp evden aceleyle çıkmıştım. Döndüğümde çamaşırların arasında kedinin olduğunu gördüm" ifadelerini kullanıyor. Çamaşır makinesinde ölen kediyi koyduğu naylon poşeti de komşularına gösteren A.Ç., kanı işaret edip, kediyi kestiğini söyleyen bir komşusuna da "Onlar kan değil, salça" yanıtını veriyor.

Komşularının şikâyeti üzerine A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.Ç.'nin polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

3 YIL ÖNCE ÜNİVERSİTELİ, KEDİYİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANMIŞTI

Eskişehir'de 3 yıl önce meydana gelen başka bir olayda da sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su damacanayla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencisi Mustafa Can Aksoy, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



