Üniversiteli 2 kıza çarpan aracın sürücüsü kaçtı

Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler yolunda karşıdan karşıya geçmekte olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Bölümü 4. sınıf öğrencileri Sinem Savaş ve Tuğçe İnci’ye otomobil çarptı. Üniversite öğrencilerine çarpan araç olay yerinde kaçarken, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve sürücüler yaptı. Ambulanslar ile Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, öğrencilere çarpıp kaçan sürücüyü arıyor.