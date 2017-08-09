Üniversite boş kontenjanların sayısı belli oldu... Ek yerleştirmeler ne zaman?

Üniversite boş kontenjanlar listesi kayıt sürecinin ardından güncellenecek. Kayıt yaptırmayan ve yerleştirme için yeteri başvuru alınmayan bölümlerde kalan boş kontenjanların önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden duyurulması bekleniyor. Açıklanan boş kontenjanlar doğrultusunda ek yerleştirme tercihleri alınacak.

ÖSYM tarafından açıklanan 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre, 994 bin 766 aday üniversite tercihi yaptı. Üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarına ise 696 bin 241 aday yerleşti. Üniversitelerin örgün lisans programlarında 50 bin 817, örgün ön lisans programlarında ise 163 bin 613 olmak üzere 214 bin 430 kontenjan boş kaldı.

ÖSYM, 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri internet sitesinden paylaştı. Buna göre, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 846 bin 880 adaydan 994 bin 766 kişi tercihte bulundu. Tercih değerlendirme sonucunda, üniversitelerdeki örgün eğitim verilen 910 bin 671 kontenjandan 696 bin 241'ine yerleştirme yapıldı.

BOŞ KONTENJANLAR



Üniversitelerdeki örgün lisans programlarına 422 bin 950, ön lisans programlarına ise 273 bin 291 aday yerleşti.

Lisans programlarında 50 bin 817, ön lisans programlarında ise 163 bin 613 olmak üzere 214 bin 430 kontenjanın boş kaldığı görüldü.

Örgün öğretimdeki devlet üniversitelerinin lisans programlarında 26 bin 967, ön lisans programlarında 127 bin 682, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 16 bin 40, ön lisans programlarında 33 bin 185, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 6 bin 836, ön lisans programlarında 2 bin 700, yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarında 974, ön lisans programlarında 46 kontenjan boş kaldı.

AÖF DAHİL YERLEŞTİRME SAYILARI

ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 265 bin 844 olurken, üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile Açıköğretim Fakültesi'ne (AÖF) yerleşen aday sayısı ise 825 bin 244 olarak duyuruldu. Son sınıf düzeyinde ÖSYS'ye başvuran 960 bin 410 adaydan 334 bin 834'ü, önceki yıllarda yerleşmemiş 632 bin 722 adaydan 313 bin 962'si, daha önce yerleşmiş 442 bin 542 adaydan 103 bin 812'si, bir yükseköğretim programını bitirmiş 193 bin 715 adaydan 57 bin 426'sı, yükseköğretimden kaydı silinmiş 36 bin 455 adaydan 15 bin 210'u üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile AÖF'ne yerleşti.