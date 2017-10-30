Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması başvuruları başladı

Türkiye’nin lider lojistik şirketi Mars Logistics, Lojistikçiler Derneği (LODER) katkılarıyla düzenlediği “Üniversitelerarası Vaka Yarışması”yla tüm üniversite öğrencilerini, takım halinde yarışarak, yaratıcı lojistik çözümleri üretmeye davet ediyor. Üniversite öğrencileri yarışma ile hem ödül kazanma hem de Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında kariyerlerine yön verebilme fırsatı elde edecek. Başvurular 31 Aralık’ta sona eriyor.

Kategorilerde yenilik

Ekipler tarafından, verilen vaka üzerine hazırlanan çözüm projeleri; LODER tarafından belirlenen jüri üyelerince değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri verilecek. Her yıl 3 ayrı kategoride düzenlenen Lojistik Vaka Yarışması’na bu yıl yeni bir kategori daha eklendi. Uluslararası kategoriyle birlikte 4 ayrı kategoride öğrenciler ekip olarak kıyasıya mücadele edecek.

Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması ile ilgili daha detaylı bilgi ve başvuru için www.marslogistics.com ve www.loder.org.tr adresli web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.