Üniversiteler Tercih Rehberi

Gerçek başarı sınavda değil, hayatta

Tercih yapma her zaman herkes için zordur. Hele de alternatifler birden fazla ise. Üniversite kapısını aralamak için zorlu sınav engellerini aşan adaylar için de yüzlerce üniversite arasında en çok istedikleri bölümü ve kampüsü seçmek kuşkusuz işi daha da zorlaştırır. Böyle bir dönemde adaylara biraz olsun ipuçları vermek ve onlara doğru yollar göstermek için hazırladığımız bu ekte vakıf üniversiteleri ile ilgili küçük kimlik kartları oluşturduk. Vakıf üniversitelerinin yurt imkanları, ücretleri ve mezunlarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı kimliklere göz atmanızda fayda var.

Seçim yaparken nelere dikkat etmeniz gerekenlerle ilgili uzmanlardan tüyolar aldık. Yaşamınızın bundan sonrasını doğru şekillendirmek için üniversitelerin bölümleri konusunda bilgi sahibi olun, kılavuzdaki özel koşulları dikkatli okuyun, tercih sıralamasına dikkat edin ve başarı sırasını önemseyin.

Kapak konumuzu geçmiş yılların şampiyonlarına ayırdık. 5-6 yıl öne sınavlarda birinci olup, üniversiteyi bitirip, iş hayatına atılanların şimdi ne yaptığını araştırdık. Çoğu akademisyenliği tercih eden birinciler adaylara, “Sınavdaki başarı sadece üniversitede kalıyor. İş hayatı bambaşka bir dünya. Şampiyonluğu asıl gerçek hayatta yakalamak gerek” diyorlar.

2001’de EA alanında birinci olan Burak Eskici, şimdi Harvard Üniversitesi’nde doktora yapıyor. “Birinci ile bininci arasında fark yok, ama birçok kapı açılıyor” diyor.

“Şampiyonlukla insanların yaklaşımı değişti, hep akılda kaldım” diyen 2004 sayısal alan birincisi Serhat Karahan ise kurduğu şirkette çalışıyor.

2006 yabancı Dil alanında Türkiye birincisi olan Umut Toprak ise, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü Biyoloji bölümünde master yaparken, sınavlardaki şampiyonluğun iş hayatında çok da işe yaramadığının altını çiziyor.

2005 yılında Sayısal,Sözel ve Eşit Ağırlık alanıda birinci olan ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi ‘nde yüksek lisans yapan İbrahim Gökhan Hacıahmetoğlu, “Şampiyonluğumu duyanlar bana pozitif yaklaştı” diyerek iş hayatında bazı kapıların araladığını aktarıyor.

“Meslekler de, mesleğin nitelikleri değişiyor. Özgüveni yüksek, rahat ve insani değerleri yüksek olanlar daha rahat iş bulacak.” diyen Fütürist Ufuk Tarhan, önümüzdeki yıllarda mesleklerin değil, becerilerin önplanda olacağını söylüyor ve tercih yapacak adaylara ufak tüyolar veriyor.

Üniversitelerden haberlere yer verdiğimiz ekin yararlı olması dileğiyle

Nuran Çakmakçı



Geleceğin meslekleri

Meslekler değişiyor, üretim düşüyor, hizmet sektörünün önü açık

Sınav maratonu bitti, şimdi tercih zamanı. Gençler, geleceğine yön verecek en önemli kararı verecek. Ama akıllar karışık. Çünkü meslekler değişiyor. Bugünün meslekleri gelecekte geçerli olmayabilir. İleride hangi meslekler öne geçecek, hangileri daha fazla para kazandıracak, meslek seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Hepsini sizin için araştırdık.

Gelecekte mesleklerin değil, becerilerin önplanda olacağını belirten M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Başkanı, Fütürist Ufuk Tarhan, “Birçok yeni meslek dalı olacak. İnsanların yaptığı fiziksel güç gerektiren işleri robotlar halledecek. Alan, odaklanılan bilim, dal ne olursa olsun; onu en iyi yapan ve geliştiren, o konuyu meslekleştirebilecek” dedi.

Tarhan, üniversite adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: “Nereyi tutturabiliyorsanız oraya girin. Çünkü işinizi yapacağınız zaman geldiğinde edindiğiniz bilgilerin önemi kalmayacak. Kendinizi iyi tanıyın, özgüvenli, rahat, insani değerlerini gelişmiş bireyler olun. Sizi meslekleriniz yaratacak ve anlamlandıracak. Eskimiş, para kazanma ve başarı tariflerine önem vermeyin. Artık zaman değişti, yeni bir çağdayız.”

İşte, geleceğin meslekleri ve trendleri.

TRENDLER

* Üretim sektöründe istihdam olanakları hızla düşüp, hizmet-servis sektörleri yükselişe geçecek.

* Dünyanın yarısı araştırıp, geliştirecek, üretecek, pazarlayıp, dağıtacak; diğer yarısı da küçücük şirketler ya da bireysel girişimciler tarafından onlara hizmet olarak satılacak.

* Bir şeyi derinlemesine bilen ama bildiğini her alanda, her modelde, her yerde yapabilen ve her kurum-kişiye sunabilenler başarılı olacak.

* Yepyeni yetkinlik setleri ve anlayış değişiklikleri gerekecek. Bunları kavrayıp, kendini sürekli geliştirip, öğrenebilen ve uygulayabilenler kazanacak.

* Teknik eğitimler üniversite ve iş yerlerince verilecek. Onun dışındaki konuları sunan eğitim merkezleri gelişecek.

* İhtiyaç ve hedeflere göre eğitim ve kariyerler çok küçük yaşlardan itibaren odaklı biçimde tasarlanacak.

* Her ne iş yapılırsa yapılsın teknolojiyi ve sosyal mecraları, mobil uygulamaları, dijitalleşmeyi iyi kullanmak, anlamak ve anlamlandırmak en önemli yetkinlik olacak.

* Çalışma yaşı düşecek ve aynı zamanda yükselecek. Şirketler gençleri daha çok istihdam edecek, bunun yanı sıra ileri yaşlı uzmanlardan fazla danışmanlık hizmeti satın alacak.

* Her yer ofis olacak. Bu da her konuda esneklik ve tölorans ihtiyacını arttıracak.

* Yaratıcı, tasarımcı, cesur, atak ve teknolojiye hakim profiller öne çıkacak.

* Tek yerden maaş almak yerine kendi işini yapmak ve bunu çeşitli firma, kurum ya da kişilere satarak para kazanmak geçerli olacak.

* İnsanların eğlence, tatil, çalışma anlayışları da değişecek. Turizm, eğlence tüketmek ya kitlesel ya çok butik olarak gelişecek.

* Sanal eğlence, önem kazanacak. Görüntüleme cihazları ile sanal gerçeklik ve buluşma gibi deneyimler tasarlayıp, bunu pazarlamak öne çıkacak.

* Tatil, eğlence mekanları da özgünleşecek. Tematik kurgulara ve çeşitli ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde yapılanacak.

* Fiziksel mekanlarda teknoloji kullanımı, odalarda sağlanan görsel ve iletişime dönük donanım baştan aşağı değişecek.

* Hangi sektör olursa olsun en önemli şey daima ucuz ve kaliteli olmak olacak.

* Eğlendirmeyen ve iyi hissettirmeyen hiçbir ürün, iş yeri tutunamayacak. O yüzen özellikle motivasyon ve teşvik unsurlarının hem pazarlama, hem de İK açısından yepyeni yöntemler yaratması gerekecek.

Geleceğin meslekleri

* Taşeron- Fason Yöneticiliği: Kurumlar; sabit çalışanları kadar, kendi uzmanlık alanlarında bağımsız hizmet sağlayıcı kişi veya küçük-butik kurumlarla çalışacak. Taşeron- Fason Yöneticiliği ise değişik yapılardaki çok sayıda taşeron-fasoncu arasındaki rekabeti yönetmek ve uyumu sağlamaktan sorumlu olacak.

* Değişim Yöneticiliği: Kurumların gelecek hedeflerini oluşturacak ve değiştirilmesi gereken alanları görüp, planlayacak. İletişimini ve hazırlıklarını yapacak, teknolojik gereksinimlerini saptayacak.

* Yönetici Menajerliği: Bugünkülerden daha da üstün özelliklere sahip, yaratıcı insanlar olacak. Bu kişilerin en doğru işlerde olmalarını sağlayan, onları portföylerinde bulunduran menajerleri bulunacak. Tıpkı bugünün sektöründe dev dünya şirketlerinin tepe yöneticilerinin kariyer ajansları gibi. Bu hizmeti bireyler kendileri de satın alacak.

* Hot-line İşletmeciliği: Teknik sorunları yerinde saptayıp, onaran tamircilerin yerini, uzaktan onarım yapan akıllı yazılımlar ve 3 boyutlu hologramlar alacak. Bugünün teknik servisleri bu şekle dönüşecek.

* Akıllı tedarik yöneticiliği: İnovasyondan üretime, ambalajlamadan faturalamaya, pazarlamadan satışa kadar tüm süreçlerden sorumlu olacak.

* Sanal Market işletmeciliği: Bugünün perakende sektörü yöneticilikleri ile yer değiştirecek. Her türlü alışverişin çoğu internet üzerinden yapılacak. Bu nedenle perakende satış noktalarının ve bu mekanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmış diğer servis sağlayıcı kurumlar, sanal sistemlerle olacak.

* Robotik Sorunlar Avukatlığı: Robotların kullanımında karşılaşılan sorunların çözümünde, bunları üreten, satan, kullanan kişi ya da kurumların hak ve sorumlulukları alanında çalışan sektörel uzman avukatlar olacak.

* Senaryo Tasarımcılığı: 5 duyuya hitap eden 3 boyutlu görsellerin, uygulamaların cazibesi artacak. Her türlü konu için senaryo yazmak, hikaye kurgulamak onları çekmekten, teknolojiye aktarmaktan daha aranılır bir özellik olacak. Kurum ve kişilerin geleceğine ilişkin uzgörüleri senaryolaştıran, strateji gelişimine yardımcı olup, zemin hazırlayan senaristler en aranan mesleklerden olacak.

* Yapay Zeka Pazarlamacılığı: İnsan düşünce sisteminin elektronik cihazlara aktarılması sonucu ortaya çıkacak ürünlerin satıcıları olacak.

* 5 Duyu Reklam Tasarımcılığı: Yapay zeka ile koku almak, dokunuş hissetmek gibi duygular da uzaklara iletilebilecek. 5 duyuyu hissettirebilecek teknoloji ile sunulan reklam spotlarının tasarımcılığı en popüler, yaratıcılık gerektiren alanlardan olacak.

* Soru Bankası Tasarımcılığı: İnsanların kapasiteleri giderek artacağından, gelişim sağlayacak, yeni şeyler sorabilmek zorlaşacak. Yenilikleri tetikleyecek soru sorabilmek ayrı bir uzmanlık alanına dönüşecek. Sektörel, tematik soru bankaları gelişecek.

* Elektronik gazetecilik: Ekolojik nedenlerden ve yeni nesillerin algı sistemlerindeki evrimsel değişikliklerden dolayı kağıttan öğrenmenin yerini internet üzerinden dijital gazetecilik, mobil yayınlar alacak.

* Duygu Tasarımcılığı: Genetik ve nano teknolojilerin gelişmesi ile yapılacak işe, yaşanılacak duruma uygun duyguların belirlenmesi ve sanal ortam uygulamalarının kurgulanması mümkün olacak.

* Gen Terapistliği: Bozuk genlerin tespiti ve düzeltilmesi ile ilgilenecek. Hatta gen haritasına göre ileride bozulacak genleri önceden tespit edip, önlem alacak programları geliştirecekler.

* Genetik Ekonomi: Genetik teknolojiyle ilintili her şey, tıpkı bugünün dijital devrim zenginleri gibi genetik zenginleri oluşacak. Bu tür sınırsız ürünün satış piyasasının yönetilmesi, yepyeni bir ekonomik yapı ve boyut yaratacak.

* Bilgi Madenciliği: Sınırsız bilgi üretme, yayma kapasitesi nedeniyle insanların; “neyi bilmek, neyi bilmemek gerekli, bilgiler nasıl elenecek, asıl ve öncelikli olanlara nasıl erişeceğim?” sorularına yanıt vermeye yarayacak sistemlerle uğraşanlar olacak.

* Alternatif Besin Mühendisi: Beslenme için gerekli maddelerin konsantre ve karma tabletlere, sıvılara dönüştürülmesiyle uğraşacaklar. Genetik ve Nano teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak insanların beslenme ihtiyacına yanıt verecek alternatifler üzerinde çalışacaklar.

* Franken Food Denetçiliği: Genetiği ile oynanmış ürünlerin sağlığa zarar vermemesi için oluşacak denetim mekanizmaları ve bunları uygulayanlara denecek.

* Siber Teknoloji Mühendisi: İnsansı robotik sistemler, yapay zeka ve bunların entegrasyonu üzerinde çalışacak kişiler olacak.

* Enformasyon-Bilgi Mühendisi: Bilgi madencilerinin işlediği, derlenmiş bilgilerin uygun kişilere, uygun içeriklerde ve formatlarda iletilmesi için çalışanlara denecek.

* Nano Yapı Mühendisi: Nano teknolojinin inşaat, yapı sektörüne kazandıracağı ürünleri maksimumda geliştiren, kullanan, bugünün inşaat mühendislerinin yerini alacak.

Gelecekte önem kazanacak meslekler

• İnternet Pazarlama Uzmanları

• Anti Terör Uzmanları

• İş Terapistleri

• Network Uzmanları

• Web Uzmanları

• Sürdürülebilir İş Modeli Uzmanları

• Etki ve Mahremiyet Koruyucuları

• Sağlık Karantinacıları

• Biyoloji ve Gen Uzmanları

• İçerik Yaratıcılar

• Matematikçiler - Simülasyoncular

• Holografikerler

• Yaşam Koçları - Gurular

• Rüya Gerçekleştiriciler

• Tasarım Guruları

• Enerji ve Kaynak Müfettişleri

• Ekomanüpülatif Çiftçiler ve Balıkçılar