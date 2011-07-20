Üniversiteler Tercih Rehberi

Tercih rehberi

Yorucu ve uzun maraton bitti. Ama bir o kadar uzun bir yol daha var. İçinde bulunduğumuz bu tercih döneminde vakıf üniversiteleri kadar devlet üniversiteleri de en iyi öğrenciyi alma yarışında. Hepsi en başarılı öğrencinin peşinde. Birbirinden cazip imkanlar sunan üniversiteler kampüsleri, verdikleri burslar ve eğitim programlarının yanı sıra en çok da akademisyenlerine güveniyor. Bazıları tersine beyin göçü yaparken, bazıları da yurt dışında getirdikleri öğretim üyelerine ülkeyi sevdiriyor. Biz de kapak konumuzu yurt dışından Türkiye'ye gelip, yerleşen ve uzun süredir ülkemizde yaşayan öğretim üyeleriyle konuştuk. Türkiye'yi, Türk öğrencileri onlardan dinledik.



Puana göre değil, isteğinize göre tercih yapın

Bu yıl sınava girenler şanslı. Çünkü, kontenjanlar arttı. Lisans Yerleştirme Sınavı'na giren neredeyse her 2 kişiden biri üniversiteli olma şansına sahip. Ancak, adayların gönüllerindeki bölüme girebilmesi için iyi bir tercih listesi oluşturması şart. Alınan puan ne kadar yüksek olursa olsun, doğru bir tercih listesi ile hedefe ulaşmak mümkün. Bu nedenle uzmanların doğru tercih tüyolarını dinlemekte yarar var.

Tercihte püf noktalar ve tercih takvimini iyi izleyin. Tercihlerinizi puana göre değil, isteğinize göre sıralayın. Unutmayın, sınava giren bazı adaylar daha önce yerleştirildikleri bölümden memnun olmadığı için tekrar şansını deneyenlerden oluşuyor. Ayrıca yüksek puan aldığı için bu puanın boşa gitmemesi için pek de istemediği bölümleri tercih listesine yazıp, bu yıl hedeflerine ulaşmak için tekrar sınava girenler de bulunuyor. Gelecek sene sizler de aynı durumda olmak istemiyorsanız gerçekten ne istediğini iyi bilerek, tercih listenizi oluşturun.

Meslek seçimi konusunda kararsız olup, etki altında olanlar, meslek seçimi ile ilgili ipuçlarını iyice okuyun. Önce neleri yapmaktan hoşlandığınızı, kişilik özelliklerinizin seçeceğiniz mesleğe uygun olup olmadığını, beklentilerinizi ve hangi alanda yeteneğiniz olduğuna karar verin. Sonra tercih listesini oluşturun. Mutlaka ve mutlaka düşündüğünüz mesleğin ortamını görün, mensupları ile konuşun, o eğitimi alanların kapısını çalın. Gideceğiniz üniversitenin imkanlarını inceleyin.



Vakıflardan üniversitelilere destek

Üniversiteli olup, maddi sorunlarla boğuşanları unutmadık. Çeşitli vakıf ve kamu kuruluşlarının birbirinden cazip burs imkanları var. Koşulları size uyanları inceleyin, ihtiyacınız varsa şimdiden başvurun.

Puanları umduğu gibi gelmeyenler için alternatif çok. Puanına değil de yeteneğine güvenenleri unutmadık. Üniversitelerin yetenek bölümleri ve başvuru tarihlerini inceleyin.

Türkiye'de bulunan vakıf üniversitelerini YÖK'ten aldığımız listeye göre kimlik kartlarını oluşturduk. Her üniversite ve yüksekokulun kartı size onlarla ilgili ipuçları verecektir.

Tüm devlet üniversitelerinin liste ve web sayfalarını da unutmadık.

Gelecekteki yaşamın temellerini atacağınız yeri seçerken aman dikkat!

Üniversiteler ve eğitim dünyasıyla ilgili diğer detayları http://www.hurriyetegitim.com'dan takip edebilirsiniz.

Yararlı olması dileğiyle...



Tercih yol haritanızı iyi izleyin



2011-2012 öğretim yılı için yüksek öğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri için ilk adım alınan puana bakmak. Lisans Yerleştirme Sınavı'nda uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. LYS'de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.

LYS'de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları, açık öğretim programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yok.

Sonuçlar sadece internette

Adaylar LYS sonuçlarını T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin http:///sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Sonuç belgesinde ne hangi bilgiler olacak



* Her testteki doğru ve yanlış cevap sayısı

* YGS ham puanları ve başarı sıraları

* LYS ham puanları ve başarı sıraları

* OBP ve AOBP'leri

* Yerleştirme (Y) puanları ve başarı sıraları



Tercihler Temmuz'un üçüncü haftası ile Ağustos başında yapılacak



* Tercih listesi en fazla 30 bölümden oluşacak. 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında bilgisayar ortamında girişleri yapılacak. 2011-ÖSYS’de tercih yapma hakkı olan ve tercih yapmak isteyen adaylar olarak 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan bölümleri seçebilecek.

* Adaylar tercihlerini başvuru merkezlerinden ya da T.C. Kimlik numarası ve ÖSYS şifresi ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilecek.

* 2011-ÖSYS Merkezî Yerleştirmede yükseköğretim programları arasından tercih yapma hakkı olan adaylar 2011-YGS'ye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan sınavsız geçiş hakkı bulunmayanlar, 2011-YGS'ye girip 140 veya daha fazla puan alanlardan aynı zamanda sınavsız geçiş hakkına da sahip olanlar ve sadece sınavsız geçiş hakkı bulunanlar olmak üzere üç guruba ayrılacak.

* Tercihlerini sınav merkezlerinden yapacak adaylar seçtikleri programları istek sırasına göre yazmalı. Başvuru merkezine giden adayın yanında mutlaka Tercih Formu ve kimliği olmalı. Başvuru Merkezi görevlisi tercihlerinizi sisteme girip size onaylattıktan sonra ÖSYM’ye gönderecek.

İşlem bittikten sonra görevliden, Tercih Listesi’ni yazıcıdan alarak size vermesini istemeyi unutmayın.

* Tercihini internet aracılığıyla yapacak adayların yazıcısı olan bir bilgisayar kullanmalı. http://www.osym.gov.tr adresindeki ÖSYM sayfasında 2011-ÖSYS Tercih başlıklı alan tıklanacak. Gelen sayfada belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYS şifresi girilecek. İşlem sonucunda, "Tercihleriniz ÖSYM'ye ulaşmış ve tercih yapma işleminiz tamamlanmıştır" uyarısını görmek gerekecek.

* Posta, fax, elektronik posta gibi yöntemlerle tercih bildiriminde bulunulmayacak.



Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Başarı sırasına göre tercih yapın



Tercih yaparken 'Y' ile başlayan bölümdeki (Y-YGS, Y-TM, Y-MF,Y-TS, Y-DİL) puanları ve sıralamaları kullanacaksınız. Bu bölümde ise daha çok kullanacağınız sütun 'Alanında' sütunu. Bu sütunda yer alan ve başında '0(sıfır)' olan rakam sizin o puan türündeki sıralamanızı gösterecek. Tercih yaparken bu sıralamayı kullanmaya özen gösterin. Puanlar yanıltıcı olabilir.

Devlet ve vakıf üniversitesi ayrımına dikkat edin



Devlet üniversiteleri dönemlik harçlar dışında öğrencilerden ücret talep etmez. Vakıf üniversiteleri ise burslu olan bölümler hariç yıllık öğrenciden ücret alırlar. Bazı öğrenciler vakıf üniversitelerinin puanının düşüklüğüne aldanarak dikkat etmeden vakıf üniversitelerini seçiyor. Kayıt için gittiklerinde de ücret miktarını duyunca şok oluyorlar. Bu nedenle tercih ettiğiniz üniversitenin devlet mi, yoksa vakıf mı olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Dikkatli olmakta fayda var.

Özel koşulları mutlaka okuyun



Tercih kılavuzunda puan ve sıralamanın yanında özel koşul numaraları bulunuyor. Bu numaralar o bölümle ilgili özel bir durumun olduğunu gösteriyor. Bu koşulları dikkatle okumalısınız. Örneğin bu koşullarda diyebilir ki, "Bir yıl İngilizce zorunlu hazırlık var." ya da "Bu yılki derslerimiz merkez kampusta değil, farklı bir ilçede görülecek." Bu gibi sürprizlerle larşılaşmamak için özel koşulları incelemenizde fayda var.

Nuran Çakmakçı