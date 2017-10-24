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    Üniversiteliler lojistik alanında yarışıyor

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 15:34 | Son Güncelleme:

    Üniversite öğrencileri, lojistik alanında yarışıyor. Sektörün gelişimini destekleyen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması için 31 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek. Bu yıl eklenen ‘uluslararası’ kategorisiyle birlikte dört ayrı alanda öğrenciler ekip olarak yeteneklerini gösterecek.

    Lojistikçiler Derneği (LODER) katkılarıyla düzenlenen 15’inci Üniversitelerarası Vaka Yarışması için hazırlıklar başladı. Yarışma tüm üniversite öğrencilerinin takım halinde yarışarak, yaratıcı lojistik çözümleri üretmelerini sağlamayı amaçlıyor. Üniversite öğrencileri yarışmayla hem ödül kazanma hem de lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında kariyerlerine yön verebilme fırsatı elde edecek. Mars Logistics ana sponsorluğunda yapılan yarışmaya başvuru 31 Aralık Pazar günü sona erecek.

    YENİ BİR KATEGORİ EKLENDİ

    Her yıl üç ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl yeni bir kategori eklendi. Uluslararası kategoriyle birlikte 4 ayrı alanda öğrenciler ekip olarak kıyasıya mücadele edecek. Ekipler tarafından verilen vaka üzerine hazırlanan çözüm projeleri; LODER tarafından belirlenen jüri üyelerince değerlendirilecek. Dereceye giren öğrencilere para ödülleri verilecek.

     

     

     

     

    Etiketler: öğrenci
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