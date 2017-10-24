Üniversiteliler lojistik alanında yarışıyor

Lojistikçiler Derneği (LODER) katkılarıyla düzenlenen 15’inci Üniversitelerarası Vaka Yarışması için hazırlıklar başladı. Yarışma tüm üniversite öğrencilerinin takım halinde yarışarak, yaratıcı lojistik çözümleri üretmelerini sağlamayı amaçlıyor. Üniversite öğrencileri yarışmayla hem ödül kazanma hem de lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında kariyerlerine yön verebilme fırsatı elde edecek. Mars Logistics ana sponsorluğunda yapılan yarışmaya başvuru 31 Aralık Pazar günü sona erecek.

YENİ BİR KATEGORİ EKLENDİ

Her yıl üç ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl yeni bir kategori eklendi. Uluslararası kategoriyle birlikte 4 ayrı alanda öğrenciler ekip olarak kıyasıya mücadele edecek. Ekipler tarafından verilen vaka üzerine hazırlanan çözüm projeleri; LODER tarafından belirlenen jüri üyelerince değerlendirilecek. Dereceye giren öğrencilere para ödülleri verilecek.