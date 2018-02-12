Üniversiteden liseye bilimsel destek

Uludağ Üniversitesi, Bursa’daki eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gerçekleştirilen protokol sayesinde, lise öğrencileri proje hazırlama konusunda Uludağ Üniversitesi’nden bilimsel ve akademik destek alabilecek. İkili işbirliği protokolü UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Anadolu Kız Lisesi Müdürü Zehra Özbek ve iki kurumun yöneticilerinin hazır bulunduğu törenle imzalandı.

İYİ FİKİR LİSE ÖĞRENCİLERİNE DE AÇIK OLACAK

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, lise öğrencilerine proje yapma fikrini aşılamayı amaçladıklarını vurguladı. Uludağ Üniversitesi olarak bu yıl yedincisini düzenledikleri İyi Fikir Yarışması’nda ilk kez lise 3’üncü sınıf ve son sınıf öğrencilerini eklediklerini anlatan Rektör Yusuf Ulcay, “Bursa’daki lise öğrencilerini bu seneki İyi Fikir Yarışması’na alacağız. Fakültelerimizin her biri tematik bir alan belirleyecek ve lise öğrencileri bu alanda yarışabilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne göndereceğiz. Onlar da afişlerle tüm okullarda duyuracaklar. Öğrencilerimiz de bu yarışma vesilesiyle daha üniversiteye gelmeden proje yapma fikrine alışmış olacak. Nasıl şekilleneceği, bütçesinin nasıl oluşacağı gibi bir projenin tüm aşamalarını test etmiş olacaklar. Burada asıl amaç; öğrencinin bir fikri nasıl olgunlaştıracağını ve ortaya çıkaracağını gösteriyor” dedi.

TOPLUMU ŞEKİLLENDİREN KADINLARDIR

Törende konuşan Bursa Anadolu Kız Lisesi Müdürü Zehra Özbek ise kentin en köklü ve eski eğitim kurumlarından birisi olduklarını söyledi. Toplumu şekillendirenin kadınlar olduğunun altını çizen Okul Müdürü Özbek, “Kadınların iyi bir eğitim almaları ve iyi bir seviyeye gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadınlar yetiştireceği evladını, çevresini ve elinin değdiği her yeri çok rahat şekillendirebilir. Bu sebeple iyi bir eğitim vererek, üzerimize düşen vazifeyi yapmak istedik. Proje konusunda Uludağ Üniversitesi’nden destek almak istiyoruz. Okul olarak Avrupa Birliği veya TÜBİTAK projeleri yaptık. Üniversitemizin hazırlayacağı veya destek olacağı projeler ise daha farklı alanlarda olacak. Bu konuda üniversitemizle işbirliği yapacağımız için herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Okul Müdürü Zehra Özbek hazırlanan protokole birlikte imza attı.