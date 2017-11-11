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    Üniversiteden işaret dili kursu

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 15:38 | Son Güncelleme:

    Engelli bireylerin toplumda sorunlarını gidermek ve sosyal hayatta daha iyi anlaşılabilir olmalarını sağlamak için İstanbul’da bir vakıf üniversitesi bünyesinde ‘Temel Seviye İşaret Dili Kursları’ eğitimleri veriliyor.

    İşitme engellilerin sosyal hayatta kendilerini ifade edebilmelerine yönelik işaret dili bilen insan sayısının arttırılması için bir vakıf üniversitesinde kurs verilmeye başlandı. İstanbul Aydın Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (EYPRO)’ tarafından  ‘Temel Seviye İşaret Dili Kursları’ düzenleniyor. Merkez Müdür Yardımcısı Süreyya Kumru, bu konuda yaptıkları çalışmaları şöyle özetliyor:

    “İşitme engelli bireylerle daha iyi iletişime geçebilmemiz için hedeflediğimiz kurslarımıza şu an 570 katılımcı kayıt yaptırdı. Bir dönem boyunca sürecek kurslarımız 13 farklı sınıftan oluşuyor. Eğitimlerimiz CODA olarak tanımlanan eğitmenlerimiz tarafından verilecek. Haftada 2 saat yapılacak bir eğitim. 24 saati tamamlayan katılımcılarımıza belgelerini vereceğiz. Amacımız başta üniversitemiz öğrencileri olmak üzere okul içerisinde çalışan personel, mezunlar ve okul dışından gönüllü olarak katılacak herkese ulaşabilmek. Eğitimlerimiz herkese açık.”

    AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

    Katılımcılara işaret dili dersi veren İşaret Dili Tercümanı Filiz Çağlar, işitme engelli bireyler çevrede görünmese de her an onlarla karşılaşılabileceğini belirtiyor. Derslere katılan gönüllülerin, çevredeki işitme engelli bireyleri artık görebildiklerini vurguluyor. İşaret dili kurslarına katılmak isteyen gönüllüler üniversiteyle iletişim kurabilir.

     

     

     

     

    Etiketler: üniversite , Temel Seviye İşaret Dili Kursları
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