Üniversiteden 'hava ulaşımına' önem

Çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yaklaşımlarını göz önünde tutarak, istihdam odaklı yeni programlar açmayı çok önemsediklerini belirten Prof. Dr. Alkan, dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde hareketliliğin arttığını ve bu bağlamda havacılık sektörünün de ön plana çıktığına dikkat çekerek büyük bir istihdam alanına sahip olan “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği” programını açtıklarını vurguladı.



Söz konusu bölümle birlikte dünyada ve Türkiye’de bu programın havacılık sektöründeki önemine değinen Alkan, ilgili bölümden mezun olan öğrencilerin kolaylıkla istihdam edildiklerini dile getirdi.

Uygulamalı eğitimle “Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği” programının önemi üzerinde duran Alkan, Üniversite’de uygulamaya geçilecek 3+1 modeliyle tüm öğrencilerin alanlarıyla ilgili daha mezun olmadan sektörlerinde ve mesleki hayatlarına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Alkan, ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi’nde bulunan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim ve demonstrasyon amaçlı kullanılmak üzere HİTÜ’ye hibe edilen Cessna 185 tipi uçağın uygulama alanında kullanılması için MYO Kampüsü’ne yerleştirildiği bilgisini de paylaştı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı öğrencilerinin Temel Uçak Bilgisi, Seyrüsefer ve Yardımcıları, Harekât Performans gibi derslerinde kullanılarak öğrencilerin farkındalığını arttırmak amacıyla konuşlandırılan Cessna 185 Tipi uçağın içerisindeki göstergeler, kumanda ve kontrol teçhizatları mevcut olup öğrenciler tarafından aktif olarak incelenebilecek.