Üniversiteden damızlık keçi ve koyun satışı!

ÇOMÜ Zootekni Bölümü tarafından yetiştirilen Saanen ırkı 43 oğlak ve 25 kuzu Sarıcaeli Yerleşkesi'nde açık artırma usulüyle satıldı. Satışa Çanakkale'den ve çevre illerden çok sayıda besici katıldı.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tölü, gazetecilere yaptığı açıklamada, verimi yüksek damızlıklar sayesinde yetiştiricilerin kısa sürede kara geçeceğini söyledi.

Tölü, 1995 yılından bu yana üniversitede üretimi devam eden keçiler nedeniyle buranın damızlık merkezi haline geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim damızlık sürümüz vardı. 2012'den itibaren de süt koyunculuğu projemizle birlikte süt koyunu tipi geliştirmeye çalışıyoruz. Daha önce ülkemizde yetiştirilen Tahirova Koyun Projesi'nin doğu friz kıvırcık koyun ırkının biraz daha doğu friz kanını artırarak, süt ve döl verimi yüksek, erken gelişen ve doğduğu yıl gebe kalabilen süt tipi koyun ırkı geliştirmeye çalışıyoruz. Keçi sürümüz de aşağı yukarı 1995 yılından beri üniversitemiz bünyesinde yetiştiriliyor."

"YETİŞTİRİCİLERİMİZ GAYET MEMNUN"

Her yıl ihtiyaç fazlası hayvanların yetiştiricilere satıldığını anlatan Tölü, şöyle devam etti:

"Döner sermayeye bağlı olduğumuz için açık artırma ihale usulü ile satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yetiştiricilerimiz bize bu konuda son derece güveniyorlar. Bizim de en büyük amacımız yetiştiricilerimizin biraz daha kar yapmaları, verimli ırklarını geliştirmeleri. Ayrıca Zootekni Bölümü ve zaman zaman diğer bölümlerimizle bilimsel çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yetiştiricilerimiz gayet memnun. Saanen sürüsü burada yıllardır damızlık deposu haline geldi. Bunda da üniversitemizin çabası ve çalışmaları çok önemli bir yer tutuyor. Her yıl yetiştiricilerimiz büyük bir ilgi gösteriyor. İhalede yüzde 70-80'i genelde satılıyor."





