Üniversiteden 'Arif Bey' açıklaması...

Sosyal medyada dolaşan iddiada, Adıyaman Üniversitesi'nin adı verilerek yapılan bir FETÖ soruşturmasından bahsediliyor, soruşturmayı yapanın da, soruşturma yapılanın da FETÖ'cü olduğu savunuluyordu. Olayla ilgili şu diyaloğun yaşandığı iddia ediliyordu: Adıyaman Üniversitesi FETÖ soruşturma komisyonu başkanı sanığa soruyor: - Cemaat toplantılarına gitmişsin. Doğru mu?- Evet gittim.- Nasıl gittin?- Arif götürdü- Arif kim? - Yanınızda oturuyor

Üniversiteden yapılan açıklamada "Bazı sosyal paylaşım sitelerinde, Adıyaman Üniversitesi’nde yürütülen FETÖ soruşturmasında yer alan bir personelin, cemaat sohbetlerine katıldığı yönünde yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada "Arif Bey, görüş olarak FETÖ nün haz etmediği, ülkesini ve milletini seven bir kişidir" denildi, iddiaların soruşturmayı sulandırma amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Bazı sosyal paylaşım sitelerinde, Adıyaman Üniversitesi’nde yürütülen FETÖ soruşturmasında yer alan bir personelin sohbetlere katıldığı yönünde paylaşımlar hakkında kamuoyunun doğru bilgi almasının gerektiği görülerek aşağıdaki bilgilerin paylaşılması ihtiyacı duyulmuştur.

'SOHBETE KATILIM 2013'TEN ÖNCE'

15 Temmuz darbe girişiminden sonra üniversitemizde FETÖ soruşturmaları ile ilgili toplam 4 komisyon kurulmuştur. Bunlardan biri idari personel ve diğer üçü ise akademik personelin soruşturması ile ilgilidir. İdari personelin soruşturmasında bir şüpheli ifade verirken, kendisinin gittiği sohbete - bu idari personel soruşturma heyetinde kayıt tutma maksatlı raportör olarak bulunan - Arif Bey'in de gittiğinden bahsetmiştir. Akabinde raportör olarak bulunan bu kişinin de sorgusu yapılmış ve bu sohbete katılımının 2013 tarihinden önce olduğu ve 17-25 Aralık tarihinden çok önce bunlarla şiddetle karşı karşıya geldiği tespit edilmiştir. Arif Bey, görüş olarak FETÖ nün haz etmediği, ülkesini ve milletini seven bir kişidir.

"2012'DE BİR, İKİ KEZ KATILDI"

Sosyal medyada dolaşan FETÖ ile mücadelenin başlangıcını oluşturan soruşturmalara güveni sarsmaya ve mücadeleyi sulandırmaya çalışan bu yayında yanlış ve yalan olan net durumlar şunlardır: 1.Raportör, 2012 yılında bu sohbet toplantısına bilindik ısrarlar üzerine bir iki kere katılmıştır. Hiçbir zaman bu toplantılara insan taşıyan durumunda olmamıştır. Taşıyan durumundaki kişi ise kamu görevinden ihraç edilmiştir.

KOMİSYON BAŞKANI FETÖ KARŞITI

2.Komisyon başkanı olan akademisyen ise FETÖ karşıtı olup, bu sohbetlerin olduğu zamanda henüz Adıyaman Üniversitesi’nde değildi. Sohbetlerle uzaktan yakından bir alakası yoktur. 3.Söz konusu FETÖ soruşturma komisyonu, personel hakkında etkin ve sağlıklı bir soruşturma yapmış olup, tespit edilen personelin Üniversitemizden ihracı için YÖK’e bilgi sağlamıştır. Kişinin birkaç kere sohbete gitmiş olmasıyla fetöcü olduğunu söylemek, mahkemelerde yapılan alaycı savunmalara bir destek oluşturma amaçlı olarak, katmerli yalanlarla masa başında üretilmiştir. Adıyaman Üniversitesinde FETÖ ile yürütülen mücadelede asla bir zafiyet içinde olunması mümkün değildir.

'SORUŞTURMAYI SULANDIRMA AMAÇLI'

Üniversitemiz 2012 yılı ortasından beri bu hain örgüt ile mücadele etmektedir. Bu sebeple, yıllardır bilerek ya da bilmeyerek bu hain örgütün aleti olan bir iki yerel basın/medya, soruşturmalar başlar başlamaz tezvirat ile soruşturmaları sulandırmaya ve akamete uğratmaya çabalamışlardır. Bu meyanda yapılan haberlerle ilgili olarak, Üniversitemizin fetö ile mücadelesini sekteye uğratmak amaçlı olduğu her defasında Adli makamlara beyan edilmiş ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Mahkemeler önünde olan bu konuların yalanlarla abartılarak sulandırılmasına rağmen, bu hain örgüt mensupları hak ettikleri cezaları bulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur”