Üniversiteden AR-GE atağı

Sağlık alanındaki çalışmaları geliştirmek için AR-GE merkezleri ve laboratuvar kuruldu. Sağlık bilimleri alanına önemli yatırımlar yapan İstinye Üniversitesi (İSÜ) bünyesinde yeni birimler açıldı. İkinci eğitim-öğretim yılına başlayan üniversite, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan ‘Kök Hücre ve DokuMühendisliği (İSÜKÖK)’, ‘Kanser Araştırma-Moleküler Kanser (İSÜMKAM)’, ‘Nörolojik Bilimler (İSÜCAN)’ ve ‘Üç Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım’AR-GE merkezleri ve bunlara eşlik eden ‘Mikrobiyota’, ‘Doku Tipleme ve İmmünoloji’, ‘Genetik Analiz’, ‘Biyokimya’ ve ‘Pataloji’ tahlil laboratuvarlarıyla faaliyet gösteriyor.

TEMEL HEDEF DÜNYA BİLİMİNE KATKI YAPMAK

Yatırım yapılan AR-GE merkezleriyle ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İSÜ Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, şunları söyledi:

"Açıkçası temel hedefimiz, dünyadaki bilime katkı yapmak. Daha kuruluş aşamasında, hem hocalarımızı ona göre seçtik hem de altyapıyı ona göre planladık. Tüm laboratuvarlarımız, dünyanın en prestijli üniversiteleriyle yarışır durumda. Onlardaki teknolojinin aynısı üniversitemizde bulunuyor. Eğitim sistemimiz, araştırma çalışmalarının yanı sıra ‘odaklanmış eğitim’ vizyonuna dayanıyor ve bu vizyonun, kurucumuz ve mütevelli heyeti başkanımız Muharrem Usta’ya ait olduğunu, özellikle vurgulamak istiyorum. 21’inci yüzyıl Türkiyesi’nin insanlarını yetiştirecek çağdaş bir eğitim felsefesi bu."

YENİ MERKEZ AÇILACAK

İstinye Üniversitesi üst AR-GE merkezlerinin üst yöneticisi ve İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz ise şöyle konuştu:

“Oldukça genç bir üniversiteyiz ama epey mesafe aldık. Araştırma üniversitesi olmak üzere yola çıktık. Bizim kurguladığımız tüm AR-GE merkezleri, eğitim, araştırma ve hizmet üçlüsü üzerine yükseliyor. Tüm merkez ve laboratuvarlarımızda, patente yönelik çalışmalar yapılması bizim için önemli. Örneğin, İSÜKÖK merkezimiz ve Doku Tiplendirme laboratuvarlarımız, başta grubumuz bünyesinde bulunan 32 hastanemize ve Türkiye’deki tüm hastanelere, organ naklinde alıcı ve verici arasında doku uyumu konusunda hayati bir hizmet veriyor. Türkiye’nin ilk Geriatri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni planlıyoruz. Gelişmiş Batı toplumlarında olduğu gibi, 80’li, 90’lı yaşlarda bisiklet pedalı çeviren Türk insanı hayal ediyoruz.”