Üniversitede online İngilizce eğitimi dönemi

İngilizce eğitiminde önde gelen dil eğitim kurumları arasında yer alan Macmillan Education ile Beykoz Üniversitesi işbirliği yaptı. Üniversite de böylece ‘interaktif eğitim dönemini’ başlatıldı. Ayrıca yakın zamanda hayata geçecek olan yüksek lisans programlarıyla da geleceğin profesyonellerinin yetiştirilmesi hedefleniyor. “Beykoz Gelişim” ile de çalışanların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programlar sunulacak.

UZAKTAN EĞİTİM DESTEKLİ İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ

Beykoz Üniversitesi, 130 ülkede hizmet veren İskoçya kökenli İngiliz eğitim kurumu Macmillan Education ile birlikte oluşturduğu program çerçevesinde yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin interaktif olarak İngilizce öğrenmelerini amaçlıyor. Öğrencilerini en az bir yabancı dile hakim olarak mezun etmeyi hedeflediklerine belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Macmillan ile yaptığımız işbirliğiyle öğrencilerimiz interaktif bir şekilde İngilizce öğrenecek ve ‘Maccampus’ ile tanışacak. Maccampus, dil öğrenimini dersliğin ötesine taşıyacak ve öğrencilerimize evden, işten, dışarıda dilediği her yerden İngilizce ‘öğrenme’ olanağı sağlayacak” dedi.

Üniversitenin İngilizce hazırlık okulu öğrencileri, Macmillan Education ile eğitim yılının başladığı eylül ayından eğitim yılı sonu olan mayıs ayına kadar yoğun bir eğitim programına dahil olacak. Eğitimlerin online olarak da izlenip dahil olunabildiği bir sistem olan Macmillan Education’da okutmanlar, hazırlık öğrencilerine günlük, haftalık, aylık online ödevler hazırlayıp yollayacak ve öğrenciler kendilerine atanan ödevleri yapıp tekrarlamaları gereken bilgilerin üzerinden geçebilecek. Öğrenciler aynı zamanda ders aldıkları okutmanları ile Maccampus üzerinden birebir iletişime de geçip interaktif bir öğrenmenin içinde olabilecek.

3 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü ise bu akademik yılda üç tezsiz yüksek lisans programını hayata geçirmeyi planlıyor. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) onay için sunulan bu programlardan ikisi, bugünün iş dünyasına yönelik çözüm üretebilen, bilgi ve beceri açısından farklılık yaratan, analitik düşünebilen ve yeniliklere kolaylıkla adapte olabilen profesyoneller yetiştirmeyi hedefleyen uluslararası ticaret, lojistik, işletme tezsiz yüksek lisans programı olacak.

Enstitünün sunacağı bir diğer program ise dijital sanat tasarımı ve yönetimi yüksek lisans programı olacak. Bu programla, göstergebilim kuramını kavramış, görsel, işitsel sanatların üretimini dijital teknolojileri kullanarak yetkin biçimde gerçekleştirebilen nitelikli ve çok yönlü insan gücü gereksiniminin karşılanması hedefleniyor.

‘BEYKOZ GELİŞİM’LE İŞ DÜNYASINA UYUM

Öğrencilerinin, Endüstri 4.0 çerçevesinde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bütün temel yetkinliklere sahip olmasını hedefleyen üniversitenin bu yıl uygulayacağı yeniliklerden biri de Beykoz Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenim Merkezi, kısa adıyla ‘Beykoz Gelişim’.

Beykoz Gelişim çalışanların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik programlar hazırlayacak, kişisel uzmanlık, yetenek ve yetkinliklerini artırmak isteyenlere yönelik sertifika programları, seminer ve konferanslar düzenleyecek. Üniversitenin temel eğitim yaklaşımının en önemli yapı taşlarından biri olan ve öğrencilerin yetkinliklerini geliştirme amacıyla gerçekleştirilecek yetkinlik dersleri ve yetkinlik geliştirme programları da bu çatı altında yürütülecek.