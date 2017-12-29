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    Üniversitede ’Müslüman yılbaşı kutlamaz’ afişleri

    Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
    29.12.2017 - 13:39 | Son Güncelleme:

    KARAMAN’da, KaramanoğluMehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’ndeki farklı noktalara, üniversitenin logosunun da yer aldığı ’Müslüman yılbaşı kutlamaz’ ve ’Piyango haramdır’ yazılı afişler asıldı. Üniversite yetkilileri, "Kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını onaylıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin Yunus Emre Kampüsü’nün farklı noktalarına yılbaşı kutlaması ve piyango karşıtı afişler asıldı.

    Üniversitede ’Müslüman yılbaşı kutlamaz’ afişleri

    Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kaşe ve imzasıyla onaylanmış olarak asılan’Müslüman yılbaşı kutlamaz’ ve ’Piyango haramdır’ yazılı afişlerde, bir sivil toplum kuruluşunun yanı sıra üniversitenin logosunun da bulunduğu görüldü. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ait bir panoda ise başka bir sivil toplum kuruluşuna ait ’Yılbaşı kutlamıyoruz’ yazılı afiş asıldı.

    Üniversitede ’Müslüman yılbaşı kutlamaz’ afişleri

    Üniversite yetkilileri, asılan afişlerin mevzuata aykırı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

    ”Mevzuata aykırı olmadığı,kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını üniversite olarak onaylıyoruz.”

    Üniversitede ’Müslüman yılbaşı kutlamaz’ afişleri

    Etiketler: milli piyango
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