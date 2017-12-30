Üniversitede 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' afişi

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın kaşe ve imzasıyla onaylanmış olarak asılan ‘Müslüman yılbaşı kutlamaz’ ve ‘Piyango haramdır’ yazılı afişlerde, bir sivil toplum kuruluşunun yanı sıra üniversitenin logosunun da yer aldığı görüldü.



Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na ait bir panoda ise başka bir sivil toplum kuruluşuna ait ‘Yılbaşı kutlamıyoruz’ yazılı afiş asıldı. Üniversite yetkilileri, asılan afişlerin mevzuata aykırı olmadığını belirterek, şu açıklamada bulundu: “Mevzuata aykırı ve kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını üniversite olarak onaylıyoruz.”