Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üniversitede korkutan yangın

    Üniversitede korkutan yangın

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan çalışanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Tevfik Fikret Caddesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ikinci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında kullanılan spiral makinesinden çıkan kıvılcımların yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıktı.

    Çalışanların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveni ile binada mahsur kalan çalışanları camlardan indirerek tahliye etti.

    Üniversitede korkutan yangın

    Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.  İtfaiye ekibince söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi.

    Üniversitede korkutan yangın

    Herhangi bir can kaybı veya zehirlenme olmadığını ifade eden Sarıca, "İnceleme komisyonu kuracağız. Yangının nasıl çıktığı, nasıl müdahale edildiği net şekilde ortaya koyulacaktır. İçeride yaklaşık 30 kişi vardı. Tatilde olduğumuz için öğrenci yoktu, çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlar da sağ salim tahliye edildi." dedi.

    Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci de yangın nedeniyle önemli bir sorun bulunmadığını kaydetti.

    Etiketler: üniversite yangın , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri