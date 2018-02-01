Üniversitede korkutan yangın

Tevfik Fikret Caddesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ikinci katında yapılan tadilat çalışmaları sırasında kullanılan spiral makinesinden çıkan kıvılcımların yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveni ile binada mahsur kalan çalışanları camlardan indirerek tahliye etti.

Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiye ekibince söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldüğünü söyledi.

Herhangi bir can kaybı veya zehirlenme olmadığını ifade eden Sarıca, "İnceleme komisyonu kuracağız. Yangının nasıl çıktığı, nasıl müdahale edildiği net şekilde ortaya koyulacaktır. İçeride yaklaşık 30 kişi vardı. Tatilde olduğumuz için öğrenci yoktu, çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlar da sağ salim tahliye edildi." dedi.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci de yangın nedeniyle önemli bir sorun bulunmadığını kaydetti.



