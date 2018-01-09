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    Üniversitede geri dönüşüm zamanı

    DHA
    09.01.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (CÜ) ‘Bir Sosyal Sorumluluk Tasarımı Olarak Geri Dönüşüm’ projesi dört fakültede uygulanmaya başladı.

    Yürütücülüğünü CÜ Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Şadiye Tek’in yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES programı kapsamında desteklenen proje, dört fakültede uygulanmaya başladı. Proje kapsamında edebiyat, eğitim, mühendislik ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerine kağıt, plastik ve metal atıklar için ayrı ayrı olmak üzere yaklaşık 230 adet geri dönüşüm kutusu yerleştirildi. Afişlerle da bilgilendirme yapıldı.

    Bu projeyle üniversiteli gençlerde geri dönüşüm farkındalığı oluşturmayı amaçladığını belirten Araştırma Görevlisi Şadiye Tek, "Projemizin çıkış noktası hedeflediğimiz geri dönüşüm farkındalığını grafik tasarım sanatının etkisiyle yapmaktı. Biz projemizde geri dönüşümün önemine vurgu yapan ve ince mesajlar vererek tasarlanan, tamamen özgün grafik tasarım ürünleriyle geri dönüşüm kutularını bir araya getirdik. Bu son derece estetik görünümlü, tasarımlı geri dönüşüm kutularıyla ve afişlerimizle üniversite öğrencilerinin dikkatini çekerek geri dönüşüm farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Geri dönüşüm kutularını hem dersliklerin olduğu hem de personel ofislerinin bulunduğu koridorlara ve çöp kovalarının yakınlarına koyarak öğrenci ve personelin kağıt ve ambalaj atıklarını çöpe atmak yerine geri dönüşüme kazandırmalarını sağlamaya çalıştık" dedi.

    Etiketler: Cumhuriyet Üniversitesi , Fakülte
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