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    Üniversitede 14 öğretim görevlisine hırsızlık şoku

    İHA
    19.02.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

    Bursa'daki Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde 14 ayrı öğretim görevlisinin ofisini soyan hırsız, polis tarafından yakalandı

    Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Cumartesi gecesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü idari binasında yaşandı. Gece yarısı Mühendislik Fakültesi'ne giren hırsız, Makine Mühendisliği Bölümü idari binada bulunan 14 ayrı öğretim görevlisine ait ofisin kapı kilidini kanırtıp içeriye girdi. 6 adet notebook ve çok sayıda harici bellek çalan hırsız işini bitirdikten sonra üniversiteden ayrıldı.

    Olayın ihbar edilmesinin ardından inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri A.O.G.(35) isimli şahsı kısa sürede yakaladı. Ayrıca A.O.G.'nin sattığı çalıntı malzemeleri alan G.Ö.(31) isimli kişiye de hırsızlık malı eşyayı satın almaktan işlem yapıldı.

    Emniyetteki ifadesi tamamlanan A.O.G. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Etiketler: uludağ üniversitesi , hırsız , üniversiteye giren hırsız , son dakika
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