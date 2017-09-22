Üniversite yolunda taciz kabusu

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri #yoltacizisonbulsun etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı. Öğrenciler "Yolun yapılması için yeni bir Özgecan vakasının yaşanması mı bekleniyor" diyor.

PATİKA YOLDAN GİDİYORLAR

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi kampusun dışında. Kampusun girişinden fakülteye her yarım saatte bir ring seferi yapılıyor. Ring güzergahında Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İletişim Fakültesi, Merkez Laboratuvar, Kongre Merkezi, Hukuk Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği ve erkek öğrenci yurdu var. Ring servisleri bu kadar çok öğrenci için yeterli olmuyor. Fakülteye giden yol asfalt değil, patika. Ringi kaçıran öğrenciler bu yolu yürümek zorunda. Şehre ulaşan toplu taşıma araçları ise fakültenin 2 kilometre uzağından geçiyor.





OKUL YOLUNDA TACİZ!

Fakültenin yemekhanesi de yok. Rektörlük fakültenin epey uzağında bulunan kongre merkezine yemek getirtiyor. Öğrenciler de öğle yemeklerini burada yiyor. Ancak mesafe uzak ve öğrenciler tarlaların arasından yürüyerek yemekhaneye ulaşıyor.

Öğrenciler bu yolun 3 yıldır rektörlük tarafından "Yeterli para yok" denilerek yapılmadığını iddia ediyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'den yardım isteyen öğrenciler, "Her gün bu yolu korkarak, başımıza bir şey gelecek diye yürüyoruz. Yeter artık, ille birimizin ölmesi mi gerekiyor?" diye isyan ediyor. (POSTA)