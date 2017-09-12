Üniversite yeni akademik yıla ‘hiper trendlerle’ girdi

Okan Üniversitesi, 11 Eylül’de düzenlenen törenle 2017-2018 akademik yılını açtı. ‘Fütürist Bakış Açısıyla Hiper Trendler’ başlıklı açılış dersini fütürist ve gelecek tasarımcısı Ufuk Tarhan verdi. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, yenilikçi bir üniversite olarak Ufuk Tarhan koordinatörlüğünde ‘Gelecek Dersi’ni seçmeli ders olarak başlatacaklarını söyledi.

Açılış Töreni’nde konuşan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, “Okan Üniversitesi her zaman ilklerin üniversitesi oldu. İlk kez Girişimcilik Dersi’ni, Happy Life Programı’nı ve Kariyer ve Yaşam Dersleri’ni başlatan üniversiteyiz. Sürücüsüz araç projesini gerçekleştirdik. Miami’de açtığımız Okan International University ile öğrencilerimize hazırlığı Miami’de okuma imkânı sağladık. Geçtiğimiz yıl açtığımız Okan Üniversitesi Hastanesi ile sağlık alanında öğretim gören öğrencilerimize kendi hastanemizde pratik yapma olanağı sunuyoruz. Yeni akademik yıla da yenilikle giriyoruz. Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Tuzla Hastanesi’ni açıyoruz. Mecidiyeköy’den sonra ikinci diş hastanemiz olan hastane, son teknoloji alt yapısı ile 8 bin metrekare kapalı alanda 140 ünite ile hizmet verecek” dedi.

GELECEK DERSİ BAŞLIYOR

Eğitim ateşinin yakılmasının ve açılış konuşmalarının ardından fütürist ve gelecek tasarımcısı Ufuk Tarhan, açılış dersini verdi. Tarhan, ‘Fütürist Bakış Açısıyla Hiper Trendler’ başlıklı konuşmasında öğrencilere yakın gelecekte en çok talep görecek alanlar hakkında bilgi verirken kodlama öğrenmenin gerekliliğine değindi. Açılış dersinin bitiminde Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, Tarhan’a plaket takdim etti.