Üniversite ve lise sınavları haziranda... Adaylar kalan süreyi nasıl değerlendirmeli?

Yarıyıl tatil bitti, eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. İkinci dönem ortaokul ve lise son sınıflar ile mezunlar için “sınav dönemi” anlamına da geliyor. Yapılan sistem değişiklikleri sınav tarihlerini de etkiledi. Yeni sistemde liselere ve üniversiteye giriş sınavları haziran ayında toplandı. Liselere giriş sınavları 2 Haziran, üniversite sınavları da 23-24 Haziran’da düzenlenecek. Birinci dönem her iki sistemde de yapılan değişikliklerin uzun süre açıklanmaması bazı öğrencilerin ders programını aksattı. Sistem açıklandıktan sonra birçok öğrenci ders çalışmaya başladıysa da, kimileri “motivasyon kaybı” gerekçesiyle hâlâ sınav hazırlığına programlı olarak devam edemiyor.

İkinci dönem yaklaşan sınav takvimiyle birlikte güz döneminde çalışmalarını erteleyen öğrencileri artık yoğun bir tempo bekliyor. Sınava hazırlanan adayların ikinci dönemi daha hızlı geçireceğini düşünen uzmanlara göre, çalışmayı erteleyenler ikinci dönem ders yüküyle karşı karşıya kalacak ve hedeflerini küçültmeye başlayacaklar. Ancak bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Sınavlara yaklaşık 4 ay kala Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal ile Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt bazı önerilerde bulundu. İşte uzmanların önerileri:

ÖNCE KARARINIZI VERİN

- Şimdiye kadar ilgi, istek ve yeteneklerinizi keşfetmediyseniz, hedefinizi belirlemediyseniz, kısaca ne yapacağınıza karar vermediyseniz bir an önce bunu netleştirmeniz gerekiyor.

- Kendinizi ders çalışma konusunda zorlayın. Eğer evde çalışamıyorsanız okulda ya da kursta çalışabilirsiniz. Çünkü çevrenizde sınava odaklanmış insanları gördüğünüzde ister istemez harekete geçeceksiniz. Ayrıca ders çalışmamanın getirdiği iç sıkıntısı, çalışmanın getirdiği sıkıntıdan daha fazla olur.

- Sınava hazırlık sürecinde özellikle son dönemin rolü çok önemli. Bu yüzden son aylarda yapılan tekrarların başarıyı önemli ölçüde artıracağını unutmayın.

- Deneme sınavlarından elde ettiğiniz puanları, arkadaşlarınızın puanlarıyla kıyaslamayın. Kendi puanlarınızı, yapılacak bir sonraki deneme sınavında aşılması gereken hedef olarak planlamak performansınızı arttırır.

EĞİTİM SÜRECİ BİR ENSTRÜMAN ÇALMAYA DA ÇOK BENZER

- Şimdiye kadar çalışmalarından beklediği sonucu alamayanların kaygılanmasına gerek yok. Bu dönem hızlı sonuç alınabilen bir zamandır aynı zamanda. Eğitim süreci bir enstrüman çalmaya da çok benzer. İkinci yarıyıl, o enstrümandan kulağa hoş gelecek tınıların çıkma zamanıdır. Yeter ki emek vermeye ve alın teri dökmeye ara verilmesin.

- Akademik olarak çalışmaların yanı sıra, psikolojik olarak da kendinizi sınava hazırlamanız gerekiyor. Olumlu düşünmeye çalışmanız, kendinize güvenmeniz çok önemli. Çünkü inanmak başarılı olmanın temelinde yer alır.

- Uyku, dinlenme, beslenme, sosyal faaliyetler, yani yaşamın sağlıklı devamını sağlayan her tür iş ve uğraşıya da yeterince zaman ayırarak tüm bu süreci organize etmelisiniz.

- Havalar yakında ısınacağı için bahar yorgunluğu da başlayacaktır. Bu bahar yorgunluğunu atlatabilmek için beslenme ve uyku düzenine dikkat etmek gerekiyor. Sınava daha iyi hazırlanmak adına kahve içip geç saatlere kadar çalışmak bir süre sonra kendinizi yorgun hissettirecek ve sınav performansınızı da olumsuz etkileyecek. Nasıl sporcular tek bir koşu için ya da bir karşılaşma için aylarca antrenman yapıp, yiyip içtiklerine ve uykularına dikkat ediyorlarsa sizlerin de sınav başarısı için bunlara özen göstermeniz gerekiyor.

SPORA “ZAMANIM YOK” DEMEYİN

- Spor da konsantrasyon ve stres yönetimi için çok önemli. Lütfen “zamanım yok” demeyin. Haftada iki ya da üç kez yapacağınız spor hem sağlığınıza iyi gelecek hem de sınava daha iyi odaklanmanızı sağlayacak.

- Bu yıl sınava katılmayacak ara sınıf öğrencileri için nispeten daha kolay geçecek gibi görünüyor. Bu kolaylığın da sanal olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Zira hemen her öğrenci ve velinin eğitim hayatını kesintisiz devam ettirme isteği vardır. Bunun da yolu uygulanan sınavlardaki performanstır. İyi bir performans yakalayabilmek için bir yıllık çalışmanın yeterli olmadığını gözlemliyoruz. Bu nedenle ara sınıf öğrencilerinin de yavaş yavaş yola çıkmaları ve mesafe kat etmeleri gerekiyor.