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    Üniversite ‘Uzlaştırmacı’ yetiştirecek

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 15:58 | Son Güncelleme:

    Vakıf üniversitesinin, Adalet Bakanlığı’na ‘uzlaştırmacı’ eğitimi vermek için yaptığı başvuru kabul edildi. Bu kapsamda ilk program 1 Kasım Çarşamba günü başlayacak.

    Adalet Bakanlığı’nın ‘uzlaştırmacı’ eğitimi verecek eğitim kuruluşlarını belirlemek amacıyla yaptığı duyuruya İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin başvurusu kabul edildi. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ceza meselelerinde, uzlaştırma kurumunda ‘uzlaştırmacı’ görevi üstlenecek kişilere yönelik mesleki eğitim düzenleme yetkisine sahip oldu. Eğitim, ‘uzlaştırmacı’ olmak isteyenler için zorunlu olup 36 saat teorik, 12 saat uygulama modüllerinden oluşacak. İlk eğitim programı 1 Kasım Çarşamba günü başlayacak.

    Uzlaştırma (mağdur-fail arabuluculuğu), suç meselelerinde alternatif bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir. Yöntem, uyuşmazlığın taraflarına, çözüme aktif şekilde katılma imkânı veren onarıcı adalet yaklaşımına dayanıyor. Birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bu yöntem, Türkiye’de 2005 yılından beri mevzuatta yer alıyor.

    Uzlaştırmacı eğitimlerinde görev alacak kadro Bilgi Hukuk öğretim üyelerinden bu konuda ulusal ve uluslararası projelerde görev almış, çeşitli eğitimler düzenleyip uygulamış ve konuya ilişkin geniş kapsamlı yayınları olan akademisyenlerden oluşacak.

     

     

     

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