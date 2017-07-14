Üniversite Tercihine Dikkat!



Geleceğiniz için girdiğiniz üniversite sınavları artık geride kaldı. Şimdi sıra, doğru meslek ve doğru üniversite seçiminde. Kendine en uygun üniversiteyi ve bölümü seçmek için kişisel ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirmeye alarak, bir sıralama yapabilirsin. Seninle birlikte 1,5 milyonu aşkın aday “En doğru meslek hangisidir, doğru tercih nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Hazırladığımız öneriler iyi bir seçim yapmanda sana yol gösterebilir:



. Önceliklerin Neler:

Üniversite deneyiminden ne beklediğini ve bu konuda neye ihtiyacın olduğunu değerlendir. Üniversite listesi hazırlayıp çeşitli özelliklerini puanlayarak kendi sıralamanı oluşturabilirsin. Üniversite bünyesindeki laboratuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri de bu sıralamada yerini alabilir.







. Yabancı Dil Eğitimi:

Hem üniversite hayatın hem de iş hayatın için yabancı dil öğrenmek artık kaçınılmaz. Seçim kriterinde üniversitenin yabancı dilde eğitim vermesi veya ikinci yabancı dil eğitimine önem vermesi büyük bir artı olarak yerini alabilir.





. Mesleğin Hayatındır:

Üniversite yaşamının boyunca eğitimini alacağın mesleğinin, hayatının geri kalanında seninle birlikte yol alacağını unutmamalısın. Tüm farklı görüşlere rağmen kendi hayatını şekillendirecek olan sensin.





. İstediğin Zaman İstediğin Yerdesin:

Kampüsün hem kentle beraber yaşaması, hem de gerektiğinde sakinliğini koruyabileceğin bir konumda olması gerekir. Ulaşım ve konum bu nedenle çok önemlidir.





. Bir Üniversite, İki Ülke:

Öğrenci değişim programları, iş yaşamı öncesinde vizyonunu genişletecektir. ERASMUS ve benzeri programlarla ufkunu açacaksın. Bu imkânlarla ilgili, üniversitelerdeki Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin faaliyetlerini incelenmende fayda var.







. İş Deneyimi:

Eğitim alacağın üniversitenin staj ve iş olanakları sağlayıp sağlamadığını mutlaka araştır. Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin aktifliğini, gelecekte çalışacağın sektörün yoğunluğunu, staj olanaklarının sağlanıp sağlanmadığına bakabilirsin.









Yepyeni bir hayatın kapıları aralanıyor. Yolunu çizdiğin bugünlerde İzmir Ekonomi Üniversitesi Ailesi olarak yanında olmak istiyoruz. 26 Temmuz’a kadar uzman rehber öğretmen ve akademisyenlerimizle puanlarını değerlendirip tercihlerin konusunda destek olabiliriz. Tercih Günleri’nde İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova Kampüsü’nde buluşmak üzere…







