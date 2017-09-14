Üniversite tekstile uzman yetiştirecek

Türkiye’de klasik tekstil sanayisini daha ileriye taşımak, akıllı tekstil sistemlerine dönüşümü sağlamak ve bu dönüşümde etkili olacak insanlar yetiştirmek amacıyla, başlatılan proje kapsamında ‘Mühendislik Yönetimi’ yüksek lisans programı açılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi, Almanya Aachen Üniversitesi, İta İstanbul ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) işbirliğiyle gerçekleşecek programa ilk olarak 30 öğrenci kabul edilecek. Açılan program çerçevesinde İTHİB üyesi şirketlerin AR-GE ve üretim mühendisi ihtiyacının karşılanacağı belirtiliyor. Buna göre, programa katılacak adaylar İTHİB üyesi şirketler tarafından belirlenecek. Adaylar eğitim süresince ve eğitimlerini tamamladıktan sonra aynı şirketlerde çalışmaya devam edebilecek. Eğitimlere de ücret ödemeyecek, adayların eğitim masrafları İTHİB üyesi şirketler tarafından karşılanacak. Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsü ise bazı derslerin uzaktan eğitimle verilmesini ve ilk yılın sonunda yaz programı kapsamındaki eğitimi üstlenecek. Program çerçevesince 10 yılda 600’e yakın uzman araştırmacı ve üretim mühendisi yetiştirilmesi hedefleniyor.



‘SEKTÖRE TERZİLİK YAPACAĞIZ’

Projeyle ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Artık sektöre terzilik yapacağız. Sektörün isteği neyse onu iyi anlayıp, ona göre insan yetiştireceğiz” dedi. Üniversitelere çok fazla görev düştüğünü belirten Yücel, şunları söyledi:

“Bugün çok büyük bir işe başlıyoruz. Bugüne kadar üniversitelerle endüstri işleri bir türlü yapılamıyordu. Olmuyordu. Bana göre artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Üniversitelerin sahada olması lazım. Endüstrinin, üniversitelerin içinde olması lazım. Umarım bundan sonra diğer sektörler de var olacaktır. Üniversite, sektörle AR&GE faaliyetlerini birlikte yapacak. Katma değeri yüksek üretim yapacak, hedef bu. İhracatımız daha fazla olacak. Bunun yolunun da artık eğitimden geçtiğini dünya biliyor. Biz bunu yakalayamazsak dijital çağı atlamış oluruz. En fazla görevin üniversitelere düştüğüne inanıyorum. Artık sektöre terzilik yapacağız. Sektörün isteği neyse onu iyi anlayıp, ona göre insan yetiştireceğiz.”



‘BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK’

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ise,“Türkiye’de verilen desteklerin de katkısıyla 600’ün üzerinde AR&GE merkezi faaliyet gösteriyor. Tekstil sektöründe bu sayı 30 civarında. Ancak bu Ar&GE merkezlerinde görev alacak, bu merkezleri yönetecek yeterli insan kaynağı konusunda önemli sıkıntılar yaşanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi ve Aachen Üniversitesi işbirliğiyle ortaya koyduğumuz proje hem sektörümüzün hem de ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası olacak. Gençlerimizin bir taraftan çalışırken, diğer taraftan eğitimlerini tamamlayacağı bu proje Türkiye genelin için de bir model olacak” diye konuştu.