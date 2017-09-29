Üniversite son sınıflara uzun dönem staj imkânı

Üniversite son sınıflara yönelik uzun dönem staj imkanı sunan ‘Genç Yetenek Staj Programı’ başlatıldı. Kale Endüstri Holding’in, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğü programla, başarılı stajyerler çeşitli mesleki ve kişisel gelişim programlarıyla desteklenerek, farklı departmanlarda bilgi ve deneyim kazanma imkânı bulacak. Bir yıllık bir süreyi kapsayan staj programına katılan öğrenciler, çalışmalarını okul durumlarına göre yarı ya da tam zamanlı olarak sürdürebilecek.

FARKLI DEPARTMANLARDA DENEYİM KAZANACAKLAR

Kale Endüstri Holding İnsan Kaynakları Direktörü Yılmaz Öztürk, konuyla ilgili; “Tüm şirketlerin olduğu gibi bizim de iyi yetişmiş genç yetenekleri keşfetmeye ve desteklemeye ihtiyacımız var. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ‘Genç Yetenek Staj Programı’nın bu amacımıza hizmet edeceğine inanıyoruz. Temel amacımız genç yetenekleri uzun dönemli staj programıyla destekleyerek iş hayatına hazırlamak. Çünkü bir aylık staj döneminde, yetenekli gençleri geliştirmek mümkün olamayabiliyor. Oysa bir yıl gibi uzun bir zamana yayılan bir sürede hem adayın kendini göstermesi hem de farklı departmanlarda deneyim kazanması mümkün. Bu programla gençlere katma değer yaratacak olmaktan ve kariyerlerinde dönüşüm yaratacak bu yolculukta onlara destek vermekten dolayı mutluyuz” dedi.