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    Üniversite sınavı başvurusu ne zaman? YKS ve TYT başvuru tarihleri

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Üniversite sınavı başvuru tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yeni sistemde iki ayrı sınavı tek haftada gerçekleştirecek olan ÖSYM, YKS ve TYT başvuru işlemini mart ayında alacak. Peki, üniversite sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, YKS başvuru tarihi ve vatandaşların merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler

    Üniversite sınavı başvurusu ne zaman yapılacak sorusu, adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Milyonlarca kişinin hayallerini şekillendirmesine olanak sağlayacak olan üniversite sınavı, başvuru tarihi ile sorgulanıyor. Peki, üniversite sınavı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, YKS ve TYT başvuru tarihleri ve konuyla ilgili detaylı bilgiler

    YKS VE TYT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    TYT ve YKS sınavına katılım sağlamak isteyen öğrenciler için ÖSYM takvimi yayınladı. Her iki sınav için de 1 Mart tarihinde alınmaya başlanacak olan başvurular, 21 Mart tarihinde sona erecek.

    Sınava başvurma konusunda geç kalanlar ya da geç karar verenler ise 4 Nisan tarihinde ekstra ücret dahilinde tercihlerini gerçekleştirebilecek.

    YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından, "2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi" duyuruldu. Buna göre TYT sınavı 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecekken, YKS sınavına katılım tarihi 24 Haziran olacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

    YKS VE TYT ÜCRETİ 120 TL OLARAK BELİRLENDİ

    YKS ücreti ÖSYM tarafından belirlenecek. Sınav ücretinin iki oturum için 120 TL olması planlanıyor. Konuyla ilgili kesin bilgi başvuru kılavuzunda ve ÖSYM’nin web sayfasından ilan edilecek.

    120 SORU CEVAPLAYACAKLAR
    TYT’de 40 Türkçe, 20 sosyal bilimler (din kültürü dersinden muaf olanlar için ekstra 5 felsefe sorusu olacak), 40 temel matematik, 20 fen bilimleri sorusu yer alacak. Yani TYT’de adaylar toplam 120 soru çözecek. Ancak bu derslerde özellikle hangi konuların ağırlıklı olacağı öğrenciler için hala soru işareti.

    ÖSYM BAŞKANI: MÜFREDAT DIŞI KONU YOK
    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. Uzmanlar da adaylara, YGS’ye hazırlandıkları gibi çalışabileceklerini söylüyor. Biz de uzmanların yardımıyla YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konularını derledik. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:

    MATEMATİK:
    Temel Kavramlar
    Sayı Basamakları
    Rasyonel Sayılar
    OBEB-OKEK
    Çarpanlara Ayırma
    Üslü Sayılar
    Denklem Çözme
    Basit Eşitsizlikler
    Bölünebilme
    Mutlak Değer
    Oran-Orantı
    Kümeler
    Olasılık
    Polinomlar
    Parabol
    İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
    Fonksiyonlar
    Problemler
    Permütasyon-Kombinasyon
    İstatistik

    GEOMETRİ:
    Dik Üçgen
    Açı-Kenar Bağıntıları
    Diktörtgen
    Kare
    Eşkenar Dörtgen
    Daire
    Düzgün Altıgen
    Çokgenler
    Yamuk
    Katı Cisimler
    Çember-Daire
    Analitik Geometri
    Vektörler
    Grafik Okuma

    FİZİK:
    Fiziğin Doğası
    Kuvvetler
    Madde ve Özellikleri
    Isı ve Sıcaklık
    Optik
    Ses
    Basınç
    Basit Makinalar
    Kaldırma Kuvveti
    Hareket
    Dinamik
    Kütle Merkezi
    İş Enerji
    Elektrik Akımı
    Mıknatıs
    Transformatör
    Elektrostatik

    KİMYA:
    Madde ve Özellikleri
    Atomun Yapısı
    Periyodik Tablo
    Kimyasal Denklemler
    Bileşikler
    Çözünürlük
    Kimya Kanunları
    Karışım
    Kimyasal Değişmeler
    Kimyasal Bağlar

    BİYOLOJİ:
    Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
    Hücrenin Yapısı
    Hücre ve Madde Geçişleri
    Ekoloji
    Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri
    Sınıflandırma ve Canlı Grupları
    Duyu Organları
    Virüsler-Bakteriler
    Enzimler
    Bitki Biyolojisi
    Bitki Fizyolojisi
    Kalıtım ve Evrim
    Üreme ve Gelişme
    Hücre Bölünmeleri
    Biyoteknoloji
    Metabolizma, Solunum ve Fotosentez
    Sistemler

    TÜRKÇE:
    Sözcükte Anlam
    Cümlede Anlam
    Paragraf
    Anlatım Bozuklukları
    Yazım Kuralları
    Noktalama İşaretleri
    Dil Bilgisi
    Ses Olayı

    TARİH:
    Tarih Bilimine Giriş
    İlk Çağ Medeniyetleri
    İslam Öncesi Türk Tarihi
    İslam Tarihi
    Türk İslam Tarihi
    Türkiye Tarihi
    Beylikten Devlete Osmanlı
    Türkiye Selçuklu devleti
    Dünya Gücü Osmanlı
    Yeni ve Yakın Çağda Avrupa
    Osmanlı Devletinin Arayış Yılları
    18. yy da Değişim ve Diplomasi
    En Uzun Yüzyıl
    Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
    20. yy da Osmanlı Devleti
    Birinci Dünya Savaşı
    Mondros, İşgaller ve Cemiyetler
    Kurtuluş Savaşına Hazırlık
    Birinci TBMM Dönemi
    Kurtuluş Savaşı
    İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika
    Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
    Jeopolitik Konum
    Atatürk Devrimleri
    Türk Dış Politikası
    İnkılaplar
    Atatürk Dönemi Dış Politika
    Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler

    COĞRAFYA:
    Coğrafi Konum
    Dünyanın Şekli ve Hareketleri
    Harita Bilgisi
    İklim Bilgisi
    Su-Toprak-Bitki
    İç ve Dış Kuvvetler
    Rüzgarlar
    Nüfus ve Yerleşme
    Ekonomik Faaliyetler
    Ortak Payda: Bölge
    Ulaşım Yolları
    Coğrafyanın Bölümleri
    Doğal Afetler
    Doğa, Çevre ve İnsan

    FELSEFE:
    Felsefenin Alanı
    Bilgi Felsefesi
    Bilim Felsefesi
    Varlık Felsefesi
    Ahlak Felsefesi
    Siyaset Felsefesi
    Sanat Felsefesi

    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:
    İslam Düşüncesinde Tasavvuf
    Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
    Hz. Muhammed S.A.V
    Vahiy ve Kuran Yorumları
    Kuran'ın Anlaşılması ve Kavranması
    İncil ve Kuran'ın Ortak Noktaları
    Alevilik ve Bektaşilik

    Etiketler: yks başvurusu
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