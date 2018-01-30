Üniversite sektör buluşması: Mutfak üzerine söyleşi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ‘Mutfak Üzerine Söyleşi’ konulu söyleşi programı düzenleyecek.

13 Şubat Salı günü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çok Amaçlı salonda saat 14.00’da başlayacak programa alanında uzman olan Ankara Radisson Blu Otel Executive Chef Ramazan Uğur Gömeç ve Gümüşhane Ramada Otel Executive Chef Mevlüt Efe Alimoğlu konuşmacı olarak katılacak ve sektör hakkında bilgiler verecek.

Mutfağın bir toplumun kültürünü yansıtan en önemli öğelerden biri olduğunu ifade eden Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, amaçlarının üniversite-sektör ve üniversite-şehir buluşmasında alanında uzman kişilerin gözünden sektörü daha iyi tanımak ve tanıtmak olduğunu belirtti.

Düzenlenecek söyleşi programının gelecekte bu sektörde boy gösterecek olan öğrencilere faydalı katkılar sunacağını ifade eden Zeybek, “Özellikle önemli bir istihdam kaynağı oluşturan yiyecek ve içecek sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek gayretinde olan bu bölümümüz, sektörün önemli temsilcilerinden şefleri üniversitemize getirerek, üniversite- sektör buluşmasına katkı sağlamış olacak. İlgili söyleşinin sadece bu bölümde okuyan öğrencilerimizin dışında, konuya ilgi duyan idari ve akademik kadroya ve sektör temsilcilerine de faydalı olacağı kanaatindeyim. Gerek turizm sektöründe ve gerekse de yiyecek içecek sektöründe karşılaşılan sorunların anlatılacağı ve sorunlara çözüm önerilerinin sunulacağı kapsamlı bir program gerçekleşecek. Amacımız, üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin ufkunu açmanın yanı sıra, alanında uzman kişileri öğrencilerle karşılaştırıp, üniversitenin sektörle yan yana yürümesinin önemine de dikkat çekmektir. Ayrıca alanında deneyimli özel şeflerin gözünden turizm sektöründe mutfağın önemini vurgulamak ve aşçılık mesleğinin incelikleriyle anlatılmasına olanak tanımak da söyleşinin temel amaçlarını oluşturmaktadır.” dedi.