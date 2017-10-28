Üniversite okurken çalışana ikamet izni

HEIDELBERG kentindeki yabancılar dairesi, üniversite okumak için Almanya’ya gelen Türk vatandaşı öğrencileri sevindirecek bir karar aldı. Daire, eğitimi süresince düzenli çalışan üniversite öğrencisi Barış Eralkan’ın yerleşme izni talebini kabul etti. 27 yaşındaki Eralkan’a süresiz yerleşme izni verdi. Almanya’daki yabancılar daireleri daha önce bu tür talepleri reddediyor ve kararı mahkemelere bırakıyordu.

OKUL SÜRESİNCE ÇALIŞTI

Almanya’ya 2008 yılında gelen ve dil kursunu tamamladıktan sonra Heidelberg kentinde makine mühendisliği bölümüne kayıt yaptıran Barış Eralkan, “Öğrenimim boyunca aynı işyerinde çalıştım. Aynı zamanda eğitimimi de sürdürdüm. Düzenli olarak 48 ay boyunca emeklilik primim de çalıştığım işyeri tarafından yatırıldı. Bunları da belgeli olarak avukatım aracılığıyla Heidelberg Yabancılar Dairesi’ne sundum. Süresiz yerleşim hakkı aldığım için mutluyum. Üniversiteyi de bitirdim. Şimdi makine mühendisi olarak çalışacağım” dedi.

AVUKAT: OLUMLU BİR ADIM

Avukat Memet Kılıç, Heidelberg Yabancılar Dairesi’nin attığı adımı çok olumlu olarak değerlendirirken “Daha önce bu durumlar için mahkemeye başvurmak gerekiyordu. Durumu iyi ifade edince yabancılar dairesi talebimizi kabul etti” diye konuştu. Kılıç, yabancılar dairesinin karının emsal oluşturacağını söyledi.

YABANCILAR DAİRESİ NEDEN İZİN VERDİ?

Avukat Memet Kılıç, Barış Eralkan’ın nasıl ve neden süresiz yerleşme izni aldığını şöyle anlattı:

“Türkiye ile yapılan 80/1 Ortaklık Konseyi Anlaşması gereği üniversite öğrencileri mezun oldukları bölümle ilgili iş bulduklarında zaten oturma izni alabiliyordu. Burada önemli olan üniversiteyi bitirmeden ve kendi mesleğiyle ilgili olmasa da yerleşim hakkının alınması. Bu haktan yararlanmak için aynı işyerinde veya aynı iş kolunda çalışmak çok önemli. Ortaklık Konseyi Anlaşması, Türk iş gücünün AB’ye üye ülkede bir yıl çalışması durumunda yerleşme izni uzatılır diyor. Farklı iş kolunda ve aynı maaş seviyesinde üç yıl çalıştığı taktirde de yerleşme izninin uzatıldığını söylüyor. Dört yıl çalışılırsa bu kez işçi statüsü kazanılır. Barış Eralkan dört yıl çalıştığı için bu hakkı kazandı. Hem de kendi mesleğinin dışındaki bir alanda çalışarak aldı.”