Üniversite öğrencisine tecavüzle suçlanıyordu... Her şeyi kabul etti...

İstanbul’da üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki E.A emniyete giderek tecavüze uğradığını ve cep telefonu ile 60 lirasının gasp edildiğini söyledi. Üniversite

öğrencisi genç kızın Maslak’ta bir üst geçidin altında tecavüze uğradığını söylemesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. 27 yaşındaki şüpheli Fatih Yılmaz’ın otobüsle Mersin’e gittiğini, sonrasında da Kıbrıs’a kaçacağını belirleyen ekipler hızla harekete geçti. Adana otobüs terminalinde gözaltına alınan Fatih Yılmaz İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

HER ŞEYİ KABUL ETTİ

Fatih Yılmaz’ın ifadesinde suçunu kabul etmesi ve olayı soğukkanlı bir şekilde anlatması ise dikkat çekti. İfadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen Fatih Yılmaz, olay günü de uyuşturucu madde kullandığını belirtti. Genç kızı gördükten sonra arkasından yürümeye başladığını anlatan Yılmaz, üst geçitten indikten sonra E.A’yı kolundan tutarak karanlık alana doğru götürdüğünü söyledi. Tecavüz suçlamasını kabul eden şüpheli, E.A’nın çantasında bulunan 60 lirasını alıp evine gittiğini de ifadesinde kabul etti.

İfadesinin ardından tutuklanması talebi ile İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Fatih Yılmaz hakimlik tarafından, “nitelikli cinsel istismar” ve “gece vakti yağma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.