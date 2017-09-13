Üniversite öğrencisinden parasız seyahat etmenin incelikleri

Giresun Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yüksekokulu öğrencisi 27 yaşındaki Mehmet Yıldız, otostopçuların belalarını arayan maceraperestler olmadığını belirterek otostobun altın kuralını "Otostopçu umduğuna değil bulduğuna biner" diyerek özetledi.

“Otostop; ucuz seyahatten öte dayanışma ve yeni keşifler demek” diyen Mehmet Yıldız, “Otostop ucuza gezmenin ideal yoludur ama otostop çeken insan illa ki çok parasız ya da belasını arayan bir maceraperest değildir. Bazıları için öğrenme ve keşfetme arzusu parayla elde edilemeyecek kadar değerlidir. Ne sırtındaki çantanın ağırlığı ne saatlerce yürümenin yorgunluğu ne de korkuların bir anlamı kalır. Otostopla yolculuk insana yardımlaşmanın, dayanışmanın güzelliğini ve sosyal hayatında asla karşılaşamayacağın insanlarla tanışma fırsatı verir. Yollarda tanıştığınız insanlar gezdiğiniz yerle ilgili öğrenme imkanı sunar” dedi.

Otostop yapmanın birçok incelikleri olduğunu ifade eden Yıldız “İlk etabı başparmağını kaldırarak sizi alabilecek dostları beklemektir. Çekingen durmayıp parmağınızı uzatırken, vücut dilini de kullanmalısınız. Otostop parmağınızı dahi doğru kullanmanın önemi vardır. Çantanız otostopta maceracı görünümünüzü pekiştirerek, araçlarıyla seyredenlerin gözünde nasıl biri olduğunuz kanısını uyandıracaktır. Maceracı ruhunuz kılık ve kıyafetinize yansımalıdır. Otostop yerleri dahi önemlidir. Şehirlerarası yollarda en mantıklısı arabaların durabileceği yerlerde beklemektir. Trafik ışıklarının olduğu yerler ve benzin istasyonları otostopçular için iyi duraklardır. Yolculuğa çıkmadan otostopçuların tavsiyelerinin yer aldığı sitelere gruplara göz atıp işinizi kolaylaştırabilirsiniz” diye konuştu.

Otostopçuların en iyi dostu tırcılar

Otostopçuların en iyi dostunun tırcılar olduğunu da söyleyen Yıldız “Otostopçu umduğuna değil bulduğuna biner. Her zaman lüks otomobil bekleyemeyiz. Zaten otomobiller çok uzun mesafelere gitmeyebiliyor. Ancak tırcılar en yorgun, en perişan halimizdeyken en uzak mesafelere bizi ulaştırabiliyor. Ön yargılı olmamalıyız. onlara kötü gözle bakmamalıyız. Aksine genelde iyi kalpli, uzun yolda sıkılmış, misafirperver, insanlarıdır. Karnınız açsa kamyoncu restoranında yemek ısmarlayanları çok olur. Saygılı bir muhabbet ve iyi niyetli bir kamyoncu ile yolculuklar keyifli hale gelebilir“ şeklinde konuştu.

Tanımadıkları insanların misafiri oluyorlar

Otostopla gittikleri şehirlerde tanımadıkları insanların evinde misafir olarak kaldıkları gibi bazen dışarıda da kaldıklarını anlatan Yıldız “Neredeyse her şehirde yaşayan otostopçular olabiliyor. Bu yüzden otostopçular grubu üzerinden gittiğimiz şehirde birileriyle irtibata geçip o ana kadar hiç tanımadığımız insanların misafiri oluyoruz. Diyelim ki kimse sizi almadı ve açıkta kaldınız. O zamanda dışarıda gecelemek için en güvenli yerler havaalanları, tren garları ve otobüs terminalleridir. Ya da dinlenme tesisleri, benzin istasyonlarıdır” ifadelerini kullandı.

5 TL ile 15 il gezdi

Cebinde hiç parası olmadan 15 il gezdiğini de anlatan Yıldız “Önceden köyden ilçeye gitmek için bile tanıdık birinin arabasına el edemezdim. Şimdi ise otostopla yurt içinde ve yurt dışında geziyorum. İlk otostop deneyimim öğrenci olduğum Giresun’dan memleketim Adana’ya gitmekle oldu. Daha sonra Türkiye’de 50’den fazla il gezdim. Otostop için paraya ihtiyacım hiç olmadı. Hatta cebimde 5 TL ile 15 il gezmeyi başardım” dedi.