Üniversite öğrencisinden örnek davranış

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden Sedanur Kavaklı, 'Sende Elver Geleceğimiz Olsun' sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Köy okullarındaki çocuklara yardım eden Kavaklı Şalıurfa'da tesadüfen Solhanspor ile tanıştı. Ardından harekete geçen Kavaklı, Solhanspor ile iletişime geçerek ortak bir çalışma yürüttü. Kavaklı, bu kapsamda Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak Köyü'nde taşımalı eğitim gören öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.



Sedanur Kavaklı'nın kendilerine bu teklifle gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Solhanspor Kulübü Başkanı Ferhat Sönmez, "Amacımız sadece spor değildi. Yola çıkış nedenlerimizden biri de buydu. Yenibaşak Yatılı Bölge Okulu'nda çocuklarımıza, mont, bot ve kırtasiye yardımında bulunuldu. Çocuklarımızın gözlerindeki, o ışıltı, mutluluk, gülümseme bence her şeye bedeldir. Kulüp olarak aslında yapmak istediğimiz temel şeylerden de biri buydu. Bu amaca ulaştığımız için de çok mutluyuz. İnşallah voleybol felsefesi olarak yola çıkma nedenlerimizden olan bir voleybol kulübünden çok daha fazlasını bundan sonraki süreçlerde de göstermek istiyoruz" dedi.



Solhanspor ile birlikte hareket ettiklerini aktaran Sedanur Kavaklı, "Sporun yanında yardım faaliyeti yaptık ve çok mutluyum. Bingöl Solhan Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine destek vermek için buradayım. Şu anda Solhanspor Kulübü ile birlikte çalışıyorum. Solhanspor ile Şanlıurfa'da tesadüfen tanıştım. Kendileri ile iletişime geçtim ve şu anda birlikte buradayız. Çok mutluyuz. Çocuklarımıza birlikte destek verdik ve birlikte mutlu ettik. Çocuklarımıza çok mutlu oldular. Zaten karşılığını gözlerindeki gülümseme, ışık ve heyecanla alabildik. Bu bize yetti. Bu şekilde projelerime devam ediyorum" diye konuştu.