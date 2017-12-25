Üniversite öğrencisinden minibüste köfte ziyafeti

Azerbaycan Teknik Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği bölümünü okuyan 4. Sınıf öğrencisi Onur Kılıç, Ağrı’ya bir ilki getirerek köfteciliğe farklı bir yön kazandırdı.

6 AY ÖNCE KARAR VERDİ

6 ay önce köftecilik yapmaya karar veren Kılıç, arkadaşları ile fikir alış verişinde bulunarak aldığı minibüsü lokantaya çevirdi. Minibüsün koltuklarının tamamını çıkaran Kılıç, aracının içini yeniden dizayn ederek buzdolabı, jeneratör, ızgara ve gelen müşterilerin yemek yemesi için koltuklar yerleştirdi. Küçük bir lokantayı andıran minibüse vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor.

Yeşilçam karakterleri ile süslenen minibüse köfte yemeye gelen müşteriler nostaljik anar yaşıyor. Minibüsün bazı camlarını Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses fotoğrafları ile kaplayan Kılıç, kentin birçok noktasını gezerek vatandaşlara köfte satıyor. Ağrı’da bir ilki gerçekleştirerek arkadaşları ile birlikte minibüsünde vatandaşlara köfte satan Kılıç, müşteriler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşıyor. Kılıç, bu işe başlama nedenini "Bu tarz bir köfteci Ağrı’da olmadığı için bizde Ağrılılara hizmet vermek için başladık." şeklinde açıklıyor.

NOSTALJİK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

İşini severek yaptığını belirten Kılıç, satışlardan oldukça memnun olduğunu söyledi. Köfteciliğe farklı bir yaklaşım ile yaklaştıklarını ve müşterilerin ayağına gittiklerine değinen Kılıç, “Bir gece arkadaşlarımla sabaha kadar ne iş yapacağımız üzerine kafa yorduk. Ve o gecenin sabahında yola çıktık, gidip bu aracı teslim aldık, mühendisler tarafından yaptırdık, onaylattırdık. Bu tarz bir köfteci Ağrı’da olmadığı için bizde Ağrılılara hizmet vermek için başladık. Çok şükür işlerimizde iyi gidiyor, gelen giden çok oluyor, aracın bazı yerlerinde Kemal Sunal ve İbrahim Tatlıses fotoğraflarını kullandık. Ortaya nostaljik görüntüler çıktı, buda milletin ilgisini çekiyor.” dedi.

6 ay önce köfteciliğe başladığını anlatan Kılıç, “Arabanın içerisinde 6 kişilik oturma yerimiz var, tamamen ceviz kaplamalı. Küçük bir restoran yapıldı diyebiliriz, vatandaşlar güzel karşılıyor, yaptığımız köfteler vatandaşlar tarafından beğeniliyor. Zaten etlerimizi de iyi kasaplardan alıyoruz. İşimizi devam ettirmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.