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    Yol kenarında korkunç olay! Üniversite öğrencisi ölü bulundu

    İSTANBUL-DHA
    14.11.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beykoz'da yol kenarında 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

    TEM Otoyolu Ankara istikameti Kavacık köprüsü yakınında yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiye görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi . Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şerdi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde detaylı bir çalışma yaptı.

    HERHANGİ BİR DARP YADA YARA İZİ YOK

    Yapılan incelemede Muhammet Yusuf Ata'nın üzerinde özel bir üniversiteye ait öğrenci kartı çıktı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedinde herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

    Etiketler: istanbul , üniversite öğrencisi
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