Üniversite öğrencilerinin gözü KYK’da... Öğrenim kredisi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı faaliyetlerini sürdüren Kredi ve Yurtlar Kurumu ‘burs’ ve ‘öğrenim kredisi’ olarak iki şekilde üniversite öğrencilerine destek oluyor. Burs ve öğrenim kredisi başvurularının bu ay içinde başlaması bekleniyor. Aylık olarak ön lisans ve lisansta 470; yüksek lisansta 940 ve doktora düzeyinde ise 1.410 TL destek veriliyor.

BURSA KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

KYK’nın bursları öğrenim kredisinden farklı olarak karşılıksız olarak veriliyor. Peki kimler bu burs için başvurabiliyor? KYK’nın internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre burslardan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri faydalanabiliyor. Ancak yüksek lisansta hazırlık sınıfındakiler bu haktan yararlanamıyor. Açıköğretimde ise sadece anne/babası şehit olan gençler burs için başvurabiliyor. İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapanlar ile amatör milli sporcu belgesi bulunan öğrenciler de burstan faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra burslar ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrencilere de açık.

HANGİ ADAYLARA BURS VERİLMİYOR?

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olanlar, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı yaşayanlar ile yabancı uyruklu öğrenciler burs alamıyor. Ayrıca yabancı uyruklular ile polis akademisi ve askeri okul öğrencileri de bursa başvuramıyor. Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim görenler; gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve burs yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere de burs verilmiyor.

PEKİ ÖĞRENİM KREDİSİ?

KYK’nın öğrenim kredileri “T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç par” olarak tanımlanıyor. Yani burstan farklı olarak bunu KYK’ya okul bittikten sonra geri ödemeniz gerekiyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI HERKESE AÇIK MI?

Krediler ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerine açık. Bunun yanı sıra burslarda olduğu gibi anne/babasını kaybetmiş açıköğretimdeki öğrencilerle iki yıllık bölümlerden mezun olup, dört yıllık programlara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler de bu haktan faydalanabiliyor. Bir öğrenci aynı anda hem burs hem de öğrenim kredisi alamıyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM VE KREDİDEN YARARLANABİLİR MİYİM?

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim süresi sona erdiyse kredi için başvurular kabul edilmiyor. Öğrenim kredisi alabilmek için eğitiminizin devam ediyor olması gerekiyor. Ayrıca ek süre öğrenim görenler; sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vererek intibak programına başlayanlar; ön lisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapanlar, kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara verenler; kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olanlar; gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar; yabancı uyruklular; kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alanlar; kesin hükümle mahkum olanlar ve öğrenim kredisi yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler krediden faydalanamıyor.

BAŞVURULARI NEREDEN YAPACAĞIM?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun ‘kyk.gsb.gov.tr’ internet adresinden alınıyor. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi isteniliyor. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılıyor. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve ‘kyk.gsb.gov.tr’ adresinde ilan ediliyor. Öncelik belgeleri ise şöyle:

-Şehit/gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

Sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler. (Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

-Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacak.)

-Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacak)

-Milli futbolcular Futbol Federasyonu’ndan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)

- Anne ve babası vefat edenler (Kurumumuz tarafından Mernis’den alınıyor)

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Edinilen bilgiye göre KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için henüz bir tarih belirlenmedi. Ancak ekim ayı içerisinde başvuruların başlaması bekleniyor.