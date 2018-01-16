Üniversite öğrencilerinden yürek ısıtan yardım

DÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğunca, 'Siz onların bedenlerini ısıtın, onlar da sizin ruhlarınızı ısıtsın' sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde öğrenciler, Konuralp Yerleşkesi'nde stant açarak atkı, bere, ayakkabı, mont, bot, hırka ve eldiven topladı.

Yaklaşık 20 koli giyim eşyası, Yüksekova Cumhuriyet 50. Yıl Okay ve 75. Yıl İlköğretim okullarına ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslim edildi.

Proje koordinatörü Osman Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış günlerinde zor durumda olan öğrencilere yardım etmek istediklerini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin kampanyaya büyük destek verdiğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Soğuğun gerçekten soğuk olduğu bugünlerde minik bedenler üşümesin istedik. Bir şekilde orada ihtiyaç olduğunu öğrendik, hemen harekete geçtik. Okulun her alanında arkadaşlarımıza ulaştık. Desteğin bu kadar yoğun olacağını tahmin edemedik ama kampanyayı başlatırken arkadaşlarımıza güvenimiz tamdı. Üniversiteli ağabeyleri Yüksekovalı kardeşlerini unutmadı, unutmayacak."

Toplanan giyim eşyalarını heyecanla hazırladıklarını aktaran Demir, "Minik bedenler için bir karne hediyesi, soğuktan korunacak bir giysi olsun diye daha kampanya bitmeden ilk hediye faslını bugün kargo şirketine teslim ettik. İnşallah cuma gününe kadar oraya ulaşacak, minik bedenlere karne hediyesi olacak."

Demir, kilometrelerce uzak olan çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, kampanyaya destek veren DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a teşekkür etti.