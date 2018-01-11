Üniversite öğrencilerinden Rahime teyzeye doğum günü sürprizi

Nüfus cüzdanında ay ve gün yazmadığı için hayatı boyunca doğum gününü bir türlü kutlayamadığı haberlerinin yapılması üzerine 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü için Karabük Üniversitesi öğrencileri sürpriz bir doğum günü partisi yaptı. Hata sonucu nüfus cüzdanının doğum günü kısmında 00.00.1942 yazan ve bu yaşına kadar hiçbir şekilde doğum günü kutlayamayan Rahmiye teyze için öğrenciler bir kafede doğum günü partisi yaptı.

Masayı balonlarla süsleyerek iki tane yaş pasta öğrencilerle birlikte mumları üfleyen Rahmiye teyzenin mutluğu yüzünden okundu. Öğrenciler çiçek ve aldıkları eşarbı hediye ettikleri Rahime teyzenin elini öpmeyi ihmal etmedi.76 yıl boyunca yaşamadığı mutluluğu bir hafta içinde yaşayarak dördüncü pastasını kesen Rahime Ertüngü, öğrencilere teşekkür ederek, evine misafirliğe davet etti. Öğrenci arkadaşları ile birlikte olayı organize eden Karabük Üniversitesi öğrencisi Başak Şentürk ise, televizyonda haberi izledikleri sırada Rahime teyzeye pasta kesmeyi düşündüklerini belirterek, "Karabük’te yaşadığını öğrenince kısa bir sürede böyle bir şey yaptık. Çok güzel oldu ve onun mutluluğunu hissettik. Bizi de mutlu eden onun mutlu olması” dedi.