Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri
KAMPÜS
    Haberler >Kampüs>Üniversite öğrencilerinden Rahime teyzeye doğum günü sürprizi

    Üniversite öğrencilerinden Rahime teyzeye doğum günü sürprizi

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    Kimliğinde ay ve gün yazmadığı için tam 76 yıldır doğum gününü kutlamayan kadına üniversite öğrencileri sürpriz yaptı.

    Karabük Üniversitesi’nde okuyan bir grup öğrenci, kimliğinde ay ve gün yazmadığından doğum günü kutlayamayan 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü için sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

    Nüfus cüzdanında ay ve gün yazmadığı için hayatı boyunca doğum gününü bir türlü kutlayamadığı haberlerinin yapılması üzerine 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü için Karabük Üniversitesi öğrencileri sürpriz bir doğum günü partisi yaptı. Hata sonucu nüfus cüzdanının doğum günü kısmında 00.00.1942 yazan ve bu yaşına kadar hiçbir şekilde doğum günü kutlayamayan Rahmiye teyze için öğrenciler bir kafede doğum günü partisi yaptı.

    Masayı balonlarla süsleyerek iki tane yaş pasta öğrencilerle birlikte mumları üfleyen Rahmiye teyzenin mutluğu yüzünden okundu. Öğrenciler çiçek ve aldıkları eşarbı hediye ettikleri Rahime teyzenin elini öpmeyi ihmal etmedi.
    76 yıl boyunca yaşamadığı mutluluğu bir hafta içinde yaşayarak dördüncü pastasını kesen Rahime Ertüngü, öğrencilere teşekkür ederek, evine misafirliğe davet etti. Öğrenci arkadaşları ile birlikte olayı organize eden Karabük Üniversitesi öğrencisi Başak Şentürk ise, televizyonda haberi izledikleri sırada Rahime teyzeye pasta kesmeyi düşündüklerini belirterek, "Karabük’te yaşadığını öğrenince kısa bir sürede böyle bir şey yaptık. Çok güzel oldu ve onun mutluluğunu hissettik. Bizi de mutlu eden onun mutlu olması” dedi.
    Etiketler: üniversite , üniversite öğrencisi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri