Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

İzmir’in Karabağlar ilçesinde oturan ve yağmurdan zarar gören üç çocuklu aileye Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri yardım elini uzattı. Farklı bölümlerden bir araya gelen üniversite öğrencilerinin oluşturduğu ve “İyilik Platformu” adını verdikleri oluşum; ailenin erzak, gıda, kıyafet ihtiyaçlarını temin etti.



Komşularının kendilerine sosyal medyadan ulaştığını İyilik Platformu Koordinatörü Veysi Bakar, “Gördüklerimizle hayrete düştük. Dram dolu hayat mücadelesini 3 kızlarıyla yasayan ailemizi görünce insanlığımızdan utandık. Yaşadıkları yer, evden çok bir baraka idi ve her yeri su akıtıyor. Var olan mevcut eşyaları da su almıştı. Biz öğrenci halimizle bu dram dolu hayata sessiz kalamazdık. Bunun için hemen arkadaşlarımızla iletişime geçip hızlıca koordine olduk ve ilk etapta yaşam malzemesi gıda ve kıyafet yardımlarında bulunduk. İyilik gönüllülerimiz desteklerini ve bizlere olan inancını eksiltmediler. Şu an acilen evin onarılması gerekiyor. Bu da büyük masraf, bizim gücümüz yetmiyor. Bu anlamda destek bekliyoruz. Tabi gönüllülerimiz sayesinde nerede huzursuz bir çocuk varsa, gidip onu bulup kalbini hoş etmeye, yüzünü ufak da olsa gülümsetmeye çalışıyoruz.” dedi.



Ailenin 7 yaşındaki çocuğunun giyecek ayakkabısının dahi olmadığını belirten Bakar, “Bizler kendi çapımızda bir avuç insanız. Elimizden geldiğince yaralara dokunup iyileştirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.