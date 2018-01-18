Üniversite öğrencilerinden evde bakım hizmeti

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk dersi çerçevesinde “Sen de yaşlanacaksın bir gün” isimli projeye dahil oldu. Bu kapsamda, öğrenciler Beyşehir Belediyesinin de destek ve katkılarıyla ilçeye bağlı mahallelerde yaşam süren bakıma muhtaç olan bazı yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Öğrencilerle beraber evlerde bakım hizmetinden istifade eden vatandaşları ziyaret eden Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, evde bakım hizmeti alan yaşlı insanları ziyaretlerinden ve yürütülen çalışmalara proje kapsamında katkı sunmalarından dolayı üniversite öğrencilerini kutladı.



Bu çerçevede, hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinin çok anlamlı ve örnek bir çalışma olduğunu belirten Özaltun, “Beyşehir Belediyesi olarak biz sadece hizmet üretmiyoruz. Üniversitemizi ve kurumlarımızı da bu faaliyetlerin içerisine dahil ediyoruz. İşte bu proje de bunlardan sadece bir tanesi. Evde bakım hizmeti verdiğimiz evleri birlikte ziyaret ettiğimiz öğrencilerimiz, amcalarımızla, teyzelerimizle muhabbet ederek, yürütülen bu çalışmalara katılarak yaşlılığın ne demek olduğunu daha iyi anlıyorlar, kendilerinin de bir gün yaşlanacaklarının farkına varıyorlar. Bu anlamda, bu projeye desteklerinden dolayı rektörümüze, dekanımıza, öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.



1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren ilçe genelinde uygulamaya koydukları evde bakım hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Özaltun, “Evde bakım hizmetlerinden ilçemizde yaşayan bazı kriterlere uygun bakıma muhtaç vatandaşlarımız istifade ediyor. Onların yaşadıkları evlerin fiziki şartlarını iyileştirirken, daha iyi bir ortamda yaşamalarına imkan sağlayıp, yalnız olmadıkları duygusunu da hissettirerek aynı zamanda psikolojik olarak da destek vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda, yapılabilecek her türlü bakım faaliyetini yürütüyoruz. İşte belediye olarak bu faaliyeti sürdürürken, öğrencilerimiz ve toplumumuzun her kesiminden gördüğümüz bu yöndeki destekler, bu tür uygulamalar bizlerle beraber esas olarak bakıma muhtaç durumdaki bu insanlarımızı çok ama çok mutlu ediyor. En büyük mutluluğumuz ise onların hayır dualarını alabilmek. Bu duaları alabiliyorsak ne mutlu bize ve herkese.” diye konuştu.



"Bir gün hepimizin yaşlanacağını unutmamalıyız."



SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Yüksel Gürsoy, günümüzde yaşlı insanlarda yaşamın bir süre sonra baş gösteren hastalık veya sıkıntılarla devam ettiğini belirtti. Yaşlıların en yakın arkadaşlarını kayıp etmeye başlamasının ardından ölümü daha çok düşünmeye başladığını ve bunun yanına bir de yalnızlık eklendiğinde yaşamın onlar için gerçekten zorlaştığını anlatan Gürsoy, “Sohbet edecek ve gündelik işlerini yapamayacak duruma geliyorlar. Kimilerinin çocukları, akrabaları veya komşuları yok. Kapıları hiç çalınmayanlar bile var. Bu sebepten dolayı gençlerin, yaşlıları daha iyi anlayabilmeleri için onların bulundukları ortamları ve zorlukları görmesi ve onlara destek olmalarını istedik. Bir gün hepimizin yaşlanacağını unutmamalıyız. Bu projemiz ile az da olsa çevremizde bulunan bakıma muhtaç yaşlılarımızın yüzlerini güldürmek istiyoruz. Bu cennet vatanı bize bırakan yaşlılarımıza mutlu ve sağlıklı bir hayat diliyoruz. Bu anlamda, bu projemize destek veren Beyşehir Belediyemize ve bünyesinde faaliyet gösteren Evde Bakım Birimimize teşekkür ediyorum.” dedi.



“Yaşlı insanlarımızın kapısı her zaman çalınmalı.”



Üniversite öğrencisi Emre Bekçe ise, bu projeye gönüllü olarak katıldıklarını belirterek, “Bu çalışmayı, 6 öğrenci arkadaşımla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar 4 evi ziyaret ettik. Bugün de Havva Düzel teyzemizin evine misafir olduk. Elini öptük, kendisiyle uzun süre sohbet ettik. Arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirilen ev ziyaretinde mekanın temizlik çalışmasına da katıldık. Hiç evlenmeyen, 78 yaşındaki teyzemiz Beyşehir Belediyesinin bu çalışmasından oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Bizim bu proje, kısa soluklu bir proje, gönül ister ki sürekli devam ettirelim. Çünkü gittiğimiz yerlerde çok muhtaç insanlar var. Özellikle sohbete ve yakınlıklara ihtiyaçları var. O yüzden Beyşehirli vatandaşlarımızdan da ricamız, bu tür insanların kapısını çalsınlar, maddi yardım yapamıyorlarsa bile çevrelerinde kimlerin yaşadığını bilsinler. Onlarla kısa da olsa bir süre sohbet etmenin ve güler yüz göstermenin bu ziyaretlerimizde çok önemli olduğunu gördük.” dedi.