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    Üniversite öğrencilerinden alkışlanacak davranış

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş’ta bir grup üniversite öğrencisi, kampanyada topladıkları 700 adet kitabı öğrencilerin faydalanması için okul kütüphanesine bağışladı.

    Kahramanmaraş’ta yaşayan ve farklı üniversitelerde eğitim gören bir grup öğrenci, kendi aralarında aldıkları eğitime destek kararıyla kitap ihtiyacı olan Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Kürtül Ortaokulu için 700 adet kitap topladı. Öğrenciler topladıkları kitapları kendi otomobilleri ile şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki okula teslim etti.

    Okul yöneticilerine teslim edilen kitaplar gençler tarafından kütüphanenin rafına konuldu. Erciyes Üniversitesi öğrencisi Fatih Koksa, amaçlarının çocukların daha fazla kitap okumalarını sağlamak olduğunu ifade ederek, “Arkadaşlarımız ile birlikte 1 hafta gibi kısa bir sürede 400 kişilik kitap ihtiyacı olan Kürtül Ortaokulu’na yaklaşık 700 kitap yardımında bulunduk. Amacımız çocukların daha fazla çeşitteki kitapları elde etmeleri ve okumalarıdır” dedi.

    Kürtül Ortaokulu Müdürü Tuncay Kılınç ise okula kitap desteğinde bulunan öğrencilere teşekkür etti. Kılınç, “Üniversite arkadaşlarımız böyle bir çalışma içine girmişler ve okulumuzda düzenli bir kütüphanemiz yoktu. Arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi. 

    Etiketler: üniversite , üniversite öğrencisi , proje
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