Üniversite öğrencileri ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısıyla buluşacak

21’inci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) alanında uzman isimleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.



Bu yıl 25. yılını kutlayan 21’inci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV), kurulduğu günden bu yana bursiyerlerine sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, kişisel gelişimleri için de çaba gösteriyor. Bu fikirden hareketle, gençlerin eğitsel, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen “Öğrenci Buluşmaları”, konularında uzman kişilerle öğrencileri bir araya getiriyor.

20 Ocak Cumartesi günü İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde düzenlenecek “Öğrenci Buluşmaları” toplantısının konuğu ünlü tiyatro - seslendirme Sanatçısı ve Yaşam Sanatı Öğrencisi Betül Arım olacak. Ünlü sanatçı, dünden bugüne sanat dünyası yıllarını ve yediden yetmişe herkesin büyük ilgi gösterdiği tek kişilik sahne gösterisi “Dışarda Hiçbir Şey Var” oyunundan yola çıkarak 12 yaşından itibaren tüm gençlerin hayata karışmak için ihtiyaç duydukları motivasyon unsurlarını içeren konuşması ile gençlerle buluşacak.

Toplantıya, YEKÜV Yönetimi ve eski bursiyerlerinin yanı sıra YEKÜV ailesine bu dönem dahil olan yeni bursiyerler de katılacak.

Bu etkinliklerin gençlerin hayat yolculuklarında önemli olduğuna inandıklarını belirten YEKÜV Yönetim Kurulu Başkanı Işın Özdemir, “Karşılıksız eğitim bursları, öğrencilerin maddi yükünü hafifletmenin ve onları yüreklendirmenin yanı sıra farklı amaçlara da hizmet etmektedir. Gençlerin ülkemizdeki sorunların çözümünde sorumluluk almaları yönünde farkındalık ve bilinç oluşturulması açısından da verdiğimiz hizmetin önemli olduğunu düşünüyorum. YEKÜV, 25 yıldır 20 binden fazla öğrenciye burs verdi. Ayda bir kez düzenlediğimiz "Öğrenci Buluşmaları" ile bursiyerlerimizin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyoruz. YEKÜV bu buluşmalarla bursiyerlerine sosyalleşecekleri ortam hazırlayarak, alanında uzman rol modellerle buluşturuyor” dedi.

Her ayın üçüncü cumartesi günü düzenli olarak organize edilen buluşmalarda iş ve sanat dünyasından, akademi, medya ve iletişim sektöründen konularında uzman ünlü isimler öğrencilerle bir araya gelerek, mesleki yolculuklarını ve tecrübelerini paylaşıyor.