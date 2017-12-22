Üniversite öğrencileri sokak hayvanlarına yemek dağıttı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği Topluluğu, sokak hayvanları için başlattıkları "Bir Pati de Siz Tutun" kampanyası kapsamında sokak hayvanlarına yemek dağıttı. Öğrenciler, yemekhaneye koydukları konteynerlerde biriken yemek atıklarını, motosikletlerle götürüp sokak hayvanlarının önüne bırakıyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van YYÜ Rektörlüğü ve Veteriner Hekimleri Odasınca da desteklenen kampanya kapsamında, üniversitedeki Şehit Polis Halil Hamuryen Yemekhanesi'ne üç konteyner yerleştirildi. Öğrenciler, burada toplanan yemek atıklarını motosikletlerle sahipsiz kedi ve köpeklerin bulunduğu bölgelere taşıyarak hayvanların önüne bırakıyor.

Öğrencilerden Tülay Köneçoğlu, topluluğu kendilerini mesleki alanda geliştirmek için kurduklarını belirtti. Kış şartlarının oldukça ağır olduğu kentte, sokak hayvanlarına da sahip çıkmak istediklerini belirten Köneçoğlu, "Biz zaten sahipsiz hayvanlara yardım ediyorduk ama fark ettik ki birlikte olunca çok daha büyük bir güç ortaya çıkıyor ve çok daha fazla hayvana ulaşabiliyoruz." dedi. Köneçoğlu, yemekhanede üç ekiple görev yaptıklarını, dönüşümlü olarak hayvanlara yiyecek taşıdıklarını anlattı. Kampanyalarına diğer fakültelerden öğrencilerin de destek olduğunu ifade eden Köneçoğlu, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Eğer biz sahip çıkarsak onlar da mutlu olacaklar." diye konuştu.

BİR KAP SU BİR KAP YEMEK

Öğrencilerden Murat Korkmaz ise kampanyaya vatandaşların da destek verdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şiddete maruz kalan hayvanları gördüklerini vurgulayan Korkmaz, "Bu tamamen eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Günümüzde insanlar hayvanları daha çok seviyor, sahip çıkıyorlar. Daha da güzel olacak." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Bilge Genç de kampanyayı duyduğunda çok sevindiğini ve duygulandığını aktardı. Hayvanlara herkesin yardım etmesi gerektiğine dikkati çeken Genç, şöyle konuştu:

"Burada kliniğimizde tedavi görmüş çok sayıda hayvan var. Bunların çoğu yemek bulamıyor. Burası zaten kırsal bir bölge. Bu şekilde onlara yardımcı olmak, en azından bir kap su, bir kap yemek sağlamak için çaba gösteriyoruz. Siz de bir kap su, bir kap yemek vererek yardımcı olabilirsiniz."

REKTÖRDEN ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK

Kampanyaya destek veren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, öğrencilerin duyarlı davranışını takdirle karşıladığını ifade etti. Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının besin bulmakta zorlandığını anımsatan Battal, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce toplumda bu yönde etkin bir adım atılmıyordu ama şimdi öğrencilerimiz kampanya ile sokakta besin bulamayan hayvanlara yardım ediyor. Gençlerimiz yemekhanemizde çöpe gidebilecek atık yemekleri konteynerlerde biriktiriyor, ardından da köpek ve kedilerin bulunduğu alanlara götürüyorlar. Gerçekten çok güzel bir kampanya. Toplumların gelişmişlik düzeyi hayvanlara vermiş olduğu önemle de ölçülebiliyor."