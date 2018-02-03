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    Üniversite öğrencileri oturma bankı tasarladı

    DHA
    03.02.2018 - 16:02 | Son Güncelleme:

    Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri tasarladıkları oturma bankını kampüs içerisine yerleştirerek, öğrencilerin kullanımına sundu.

    Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü araştırma görevlisi Dr. Özlem Demir, “Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı öğrencileri bir oturma elemanı tasarlayarak hem ilk ürün prototipini oluşturdular hem de fakültemize kullanılacak bir şey bırakmış oldular. İki farklı şekilde kullanılabilen bu oturma elemanı aynı zamanda portatif bir masaya da sahip. Bu nedenle işlevselliği yüksek bir iç mekan elemanı olarak kullanıma sunulmuş oldu. Öğrencilerimiz prototip oluşturma esnasında kendi eksikliklerini ve hatalarını net bir şekilde görerek, tasarım sürecinde detayların ne kadar önemli olduğunu da yaşayarak gördüler ve verimli bir uygulamaya imza attılar. Önümüzdeki sene de benzeri çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

    Üniversite öğrencileri oturma bankı tasarladı

    Etiketler: Amasya Üniveritesi , ÖĞRENCİ , Mimarlık Fakültesi , oturma bankı
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