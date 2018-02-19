Üniversite öğrencileri CEO'larla buluşuyor

Sektör-öğrenci ağını oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerden 500’e yakın öğrenci katılacak.

“Yarına Bugünden Başla” sloganıyla Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Topluluğu’nca (YUSES) organize edilen etkinlikte, sektör öğrenci ağının kurulmasının yanı sıra öğrencilerin “Gelecekte başarılı olmak ve hedeflerimize ulaşmak için bugünden neler yapabiliriz?” sorusuna da yanıt aranacak.

Üç gün boyunca birbirinden değerli iş adamlarını, şirketleri ve sponsor firmaları ağırlayacak olan etkinlikte, Nestle Türkiye CEO’su Felix Alleman, Toyotetsu Genel Direktörü Mitsuo Goto, Airbus Doğu Avrupa ve Orta Asya Kıdemli Satış Direktörü Douglas Anderson’un da bulunduğu yerli-yabancı, alanında büyük başarılara imza atmış genel müdürler, yönetim kurulu başkanları ve C-level konumundaki birçok yönetici iş yaşamındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşacak.

Staj Olanağı

Etkinliğin fuaye alanında kurulacak sponsor firmaların stantlarına özgeçmişleri ile gelen öğrenciler, bir ön elemeden geçtikten sonra staj fırsatı yakalayabilecek. Kişisel gelişim seminerleri, workshoplar ve interaktif oyunların düzenleneceği etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerden öğrencilerin katılacağı etkinlikte talep olması halinde konaklama olanağı sunulacak. Etkinliğin biletleri, üniversite içinde kurulan stantlardan ya da biletino.com’dan temin edilebilecek.