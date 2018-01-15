Üniversite öğrencileri ana sınıfı boyadı

BÜ Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında okuyan 10 öğrenci, "Kardeş Okul" projesi kapsamında, Akdağmadeni Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anaokulu'nun uygulamalı ana sınıfı duvarlarını boyayıp resim yaptı.

BÜ Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Esra Kocagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 'Kardeş Okul Projesi' kapsamında öğrencilerimizle birlikte, ana sınıfının içerisine bakım ve onarıma ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda tadilat işlerini yaptık." dedi.

Sınıfın iç duvarlarına Türk bayrağı, karikatür ve çizgi film karakterlerinin çizildiğini belirten Kocagül, "Öğrencilerin daha ferah ve temiz bir alanda eğitim görmelerine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu olarak bu tür sosyal projelerde daima yer alacağız. Emek verip bu projemize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdüllatif Konakçı da duyarlı davranışlarından dolayı Kocagül ve öğrencilere teşekkür etti.