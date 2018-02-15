Üniversite müzesi açıldı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, rektörlük binasındaki müzenin açılışında yaptığı konuşmada, göreve başladığı zamanlarda böyle bir müze açmaya karar verdiklerini söyledi. Müzenin açılışını yapmanın bugüne nasip olduğunu belirten İbiş, "Üniversitenin özellikle sosyal tarihini anlatması bakımından bu müzeyi önemsiyoruz. Bugün 14 müzemiz var. Bunların belki bir kısmını koleksiyon, sergi olarak yorumluyorsunuz ama anatomiden tutun, tarım müzesine kadar doğa müzesinden tutun herbaryuma kadar jeolojideki müzeden tutun eczacılıktaki ilaç müzesine kadar pek çok müzemiz var. Gurur duyuyoruz. Müzeler zengini bir üniversiteyiz. Yeter mi? Yetmez. Daha fazlası olması lazım..." dedi.

MÜZEDE YOK YOK...



Bunların yanında eksik olanın üniversitenin sosyal tarihini anlatan bir müze olduğunun altını çizen İbiş, "Ben inanıyorum ki bugün açıyoruz ama bundan 10, 20 sene sonra çok farklı boyuta ulaşacak" dedi. Müzede, üniversitenin ilk yıllarına ait mezuniyet belgeleri, Adnan Menderes'in Ankara Üniversitesi 1952 akademik yılı açılışında oturduğu sandalye ve el yazması Kuran-ı Kerim de bulunuyor.