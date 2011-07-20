Üniversite Kültür'dür

1997’de İstanbul Kültür Eğitim Kurumları (İKEK) tarafından kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi; Ataköy, Şirinevler ve İncirli’deki yerleşkeleriyle gençleri geleceğe hazırlayan bir vakıf üniversitesidir.
Merkezi konumu; rahat ve güvenli yurtları; öğrencilerin gereksinimlerine göre geliştirilen yerleşkeleriyle İKÜ'de 7 bine yakın öğrenci akademik eğitim alıyor.
Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yer aldığı Ataköy Yerleşkesi; Hukuk Fakültesi, İngilizce Hazırlık Okulu, Kız Öğrenci Evi-Yurdu, Erkek Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu İKÜ Şirinevler Yerleşkesi ve meslek yüksekokullarına ayrılan İncirli Yerleşkesi ile İKÜ’de eğitim yaşamını kolaylaştıran pek çok özellik bulunuyor.
ÖSYM bursunun lisans öğrencilerine 7, önlisans öğrencilerine 4 yıl kesintisiz olduğu İKÜ’de LYS başarısına göre yerleştirildiği puan türünde (dil puanı hariç) ilk 3 bin ve ilk 5 bine giren adaylar için cazip burs olanakları da var. İKÜ’de ön lisans ve lisans programlarına, ilk tercihinden girenlere yapılan %15 indiriminden, 1’inci sıradan itibaren hiç ara vermeden İKÜ’yü tercih eden adaylar da yararlanabiliyor. Mütevelli Heyeti ve Kültür Eğitim Vakfı’nın belirlediği kriterlere göre indirim olanakları da sunan İKÜ’de Türkçe bölümleri kazanan ve İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen %100 ÖSYM burslu öğrencilere İngilizce hazırlıkta %50, %50 ÖSYM burslu öğrencilere İngilizce hazırlıkta %25 indirim sunuluyor.
Yurt dışı bağlantılarıyla da fark yaratan İKÜ’nün Erasmus Programı ile Avrupa’nın 22 ülkesinde 90’dan fazla üniversitede anlaşması bulunuyor. İKÜ’de AB Eğitim Programlarını uygulayan ve tüm ülkelerde geçerliliği olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne (AKTS-ECTS) uyumlu Diploma eki de öğrencilere sunuluyor.
Üniversite yaşamının ayrıcalıklarına daha yakından bakmak için Tanım Günlerimiz 5 Ağustos’a kadar Ataköy Yerleşkesi’nde.
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