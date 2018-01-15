Üniversite KOBİ’lere eğitim verecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Boğaziçi Üniversitesi’nin de içinde olduğu 10 araştırma üniversitesi ve beş aday yükseköğretim kurumuyla yaptığı işbirliği kapsamında kurumların bünyesindeki sürekli eğitim merkezlerinde proje yönetimi, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, bilgi teknolojileri yönetimi eğitimlerine başlanacak.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 11 Ocak’ta bakanlık binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada bu işbirliğinin temel amacının yüksek teknolojili ürünler geliştirmek adına insan kaynağı yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Projeyi oluştururken bakanlık tarafından Ar-Ge ve tasarım merkezi olarak ilan edilen ve teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını belirlediklerini anlatan Özlü, bu firmalara istihdam ettikleri personelin ne tür eğitimlere ihtiyaç duyduklarını sorduklarını söyledi. Özlü, firmalardan gelen cevaplar doğrultusunda proje yönetimi, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi, bilgi teknolojileri yönetimi başlıkları altında eğitim desteği sağlamaya karar verdiklerini anlattı.

Teknoloji yarışının Sanayi 4.0’ın etkisiyle tüm dünyada hızlandığına dikkat çeken Özlü, “Tüm dünyada Sanayi 4.0’ın da etkisiyle teknoloji yarışı hızlanıyor. Türkiye, bu yarışın gerisinde kalmak bir yana, yarışın öncü ülkelerinden birisi olacak. Hızla değişen ve her gün farklı boyutlarda gelişen teknoloji insan kaynağı politikalarını da kökünden değiştirdi” diye konuştu. KOBİ ölçeğindeki firma çalışanlarının da bu eğitimlerden faydalanmalarını istediklerini belirten Özlü, “Yaptığımız görüşmeler sonucunda eğitim bedelinin yüzde 50’sini KOSGEB’in karşılamasını gündemimize aldık. Bütün özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerini, teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmaları ve KOBİ’lerimizi, bu önemli destek ve eğitim programına katılmaya çağırıyoruz” dedi.